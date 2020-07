Ginecologul AKM, după ce a luat amendă: S-au rupt braţele măştii; Masca e o prostie. Nu pot să accept ca un român sănătos să poarte mască. Nu există asimptomatici

„Pe unde intram, mai purtam mască. Numai că s-a întâmplat ca vineri masca mea, pe care încercam să îi explic acestui poliţist cu şapte clase sau două, sau câte o fi având... Nu ştiam că trebuie să ai facultate ca să fii poliţist la circulaţie... Relevant este că un poliţist mă învaţă pe mine, eu fiind medic chirurg, cum să port o mască”, a declarat Cătălin Rădulescu marţi, într-o intervenţie la postul B1 Tv.

Deputatul PSD a oferit detalii despre incident.

„Acest poliţist, scuzaţi-mă, de data asta chiar mă revoltă prostia umană, îmi spune, arătându-i că masca mea e la mine şi că s-a rupt un braţ al măştii, şi îi explic individului respectiv că n-am cum să port o mască ţinând-o într-o parte, şi mi-a zis că trebuia să o ţin în mână”, a completat Rădulescu.

Întrebat la Digi24 care este specializarea sa medicală, acesta a explicat că este pregătit în Obstetrică-Ginecologie

El a mai spus că deşi a tot purtat mască şi în martie-aprilie atunci când intra în hipermarket a observat că 100 de oameni din 3.000 nu purtau mască şi mănuşi.

„Cam în timpul pandemiei, adică în luna martie-aprilie, eu m-am conformat exact cum trebuiau să se conformeze toţi oamenii, auzind că vine sfârşitul lumii. Atunci, ştiind că vine sfârşitul lumii şi eu, şi familia mea am spus, domne`, asta e viaţa, ne vom lua o mască, mănuşi şi mergem în supermarket cu mască şi mănuşi. Când intram în luna martie şi aprilie în hipermarket, nu dau nume că erau străine toate oricum, constatam că 100 de oameni din 3.000 eram cu mască şi mănuşi, adică nişte proşti, şi restul, vreo câteva mii de oameni, nu aveau niciun fel de treabă cu masca şi mănuşile. Atunci când erau cazurile acelea multe, multe de tot”, a adăugat deputatul PSD.

„Nu cred în mască. Nu pot să accept ca un român sănătos să poarte mască”

Social-democratul a mai explicat apoi într-o altă intervenţie la Digi24 că a fost întrebat de poliţist de ce nu respectă legea.

„Acea lege nu am votat-o eu, acea lege e neconstituţională. Eu când am intrat oriunde am purtat mască, chiar dacă nu cred în această lege.L-am rugat să mă amendeze, şi-a făcut treaba, a plecat. Lângă poliţistul ăla mai era unul care nu purta mască. Sunt amendat, care-i problema? Nu e sfârşitul lumii”, a afirmat Cătălin Rădulescu.

Mai departe, acesta a adăugat că nu crede în mască şi în existenţa asimptomaticilor.

„Nu există aşa ceva. Nu cred. Nu, nu cred. Nu am învăţat că există boli fără simptom. Vă spun ca medic că eu nu cred că omul ăla nu are simptom. Nu cred că există vreo boală în lumea asta care nu are simptom. Nu mă puteţi obliga să fac o facultate să învăţ o prostie. Orice boală are simptom. Dacă tuşeşti şi nu vrei să te duci să te consulţi e problema ta. Eu nu pot să accept vreodată ca un român care e sănătos să poarte mască. Masca e o prostie. Asta e părerea mea. Sunt alţi câteva sute de mii, milioane de oameni care spun ce spun eu. La final se va vedea cine are dreptate”, a conchis deputatul.