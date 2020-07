Gabriela Firea anunţă record de gravide în Capitală după izolare. Primarul PSD îşi mai face puţină campanie

„Record de gravide in Bucuresti, dupa perioada de izolare! In lunile iunie si iulie s-au depus 5 000 de solicitari pentru stimulente financiare, in valoare de 2 000 de lei de persoana, acordate de Primaria Capitalei, pentru achitarea analizelor si tratamentelor necesare in sarcina”, a scris pe Facebook Gabriela Firea.

Primarul Capitalei a amintit de unul din programele prin care femeile însărcinate primesc vouchere. Firea a precizat că

în prezent sunt circa 5 000 de dosare „în analiza si procesare pentru care urmeaza sa se acorde voucherele Materna in perioada imediat urmatoare”.

Voucher-ul se acordă oricărei femei cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în Bucureşti sau viză de reşedinţă de cel puţin 6 luni pe raza Capitalei, la data depunerii cererii, după săptămâna a 10-a luna de sarcină.