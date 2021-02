Gabriela Firea: Jungla de dreapta îşi arată efectele! Bugetul întocmit de guvernul Cîţu aduce tăieri şi sărăcie

„Jungla de dreapta îşi arată efectele! Bugetul întocmit de guvernul Cîţu nu are ca prioritate oamenii, din păcate! Se vede clar acest lucru pentru că, la aproximativ acelaşi PIB cu cel din bugetul alternativă al echipei social - democrate, aduce austeritate, tăieri şi sărăcie, în loc de relansare economică şi creşterea bunăstării generale. Sănătate: Cîţu taie 2,2 miliarde de lei, aproape echivalentul a 2 campanii naţionale de vaccinare antiCOVID. PSD are soluţii pentru creşterea cu 30% a bugetului Sănătăţii. Educaţie: Cîţu alocă cel mai mic buget raportat la PIB, din ultimii 30 de ani. PSD are soluţii pentru creşterea cu 18% a bugetului Educaţiei”, a scris pe pagina sa de Facebook Gabriela Firea.

„În valoare nominală, bugetul educaţiei creşte cu doar 0,86% faţă de anul precedent şi e mai mică cu peste 2 miliarde de lei faţă de alocarea din ultimul an de guvernare PSD. Agricultură: Cîţu taie TOATE despăgubirile pentru calamităţi, taie aproape jumătate din subvenţii(48,73%), taie mai mult de o treime (37,88%) din banii pentru irigaţii. Lucrări publice, dezvoltare şi administraţie: Cîţu taie din total 1,3 miliarde de lei-14,11% faţă de 2020 însă de la programele de dezvoltare ale autorităţilor publice locale – transferuri între UAT-uri – se taie 2,3 miliarde de lei, adică 37% din sume comparativ cu 2020. Consecinţa: proiectele comunităţilor locale vor îngheţa! În schimb, guvernul Cîţu şi-a umplut puşculiţa pentru a da bani preferenţial, pe sub mână, clientelei politice, primarilor proprii”, a completat prim-vicepreşedintele PSD.