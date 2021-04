Florin Cîţu, replică pentru USR: „Au fost de acord că nu vor pune sub semnul întrebării atribuţiile premierului”

UPDATE Chestionat despre raportul controversat publicat în Monitorul Oficial de către Andreea Moldovan, Florin Cîţu a transmis că acesta nu a trecut prin CNSU, drept urmare nu putea să fie publicat.

„Ordinul a fost anulat de ieri. Acel ordin a fost publicat fără să treacă prin CNSU. Iar acolo preşedinte este premierul României. Nu a trecut prin CNSU deci nu putea să fie publicat”, a mai declarat premierul.

Premierul, surprins de afirmaţiile lui Dan Barna

La finalul şedinţei Guvernului de joi, premierul Florin Cîţu s-a declarat surprins de afirmaţiile vicepreşedintelui Dan Barna, care s-a arătat deranjat de faptul că nu a fost anunţat înainte cu privire la revocarea lui Vlad Voiculescu.

„Mă surprinde abordarea. În şedinţa de coaliţie de luni am fost foarte clar. S-au discutat atribuţiile constituţionale ale premierului. Acestea sunt de a evalua şi a propune atunci când decide, dar şi revocarea/ înlocuirea unui ministru. Nu am făcut decât să îmi exercit atribuţiile. Ei au fost de accord că nu vor pune sub semnul întrebării atribuţiile premierului, asta a fost decizia de luni”, a explicat Florin Cîţu.

