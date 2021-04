Florin Cîţu, despre fostul secretar de stat Andreea Moldovan: „A călcat procedura în picioare. Nu ne putem bate joc”

„Ideea cu acel ordin este următoarea: nimeni nu contestă că doamna respectivă era un medic bun, nu ăsta era rolul meu. Eu nu vreau să am în acest guvern încălcarea flagrantă a procedurilor, pentru că până la urmă eu răspund de acest lucru. Prin acel ordin a fost călcată în picioare procedura. E foarte simplu, acele propuneri trebuiau să meargă în comitetul tehnic, apoi în CNSU, unde votează membrii CNSU, printre care şi miniştrii, şi se aprobă cu votul final al preşedintelui CNSU, care este premierul. Eu îmi asum aceste lucru, despre asta este vorba. Nu putem să ne batem joc de procedură”, a afirmat premierul Cîţu în cadrul Jurnalului de seară de la Digi24.

Potrivit şefului Executivului, decizia de demitere a Andreei Moldovan nu a avut legătură cu ce conţinea ordinul, ci mai degrabă că faptul că acesta încălca legislaţia.

„Nu are legătură cu ce scria în acel ordin, nu am contesta niciodată acel lucru. Am contestat faptul că nu s-a respectat legislaţia, nu ne putem bate joc. Mai ales când eşti secretar de stat, să nu ştii procedura şi legislaţia în vigoare”, a mai adăugat premierul.

Totodată, Florin Cîţu a subliniat faptul că dacă un ministru sau un secretar de stat nu urmează procedurile atunci când face o propunere, „nu are ce căuta în Guvern”.

„Ordinul a fost abrogat din primul moment pentru că încălca procedurile. Ordinul a fost publicat după ce nu s-a respectat nicio procedură. Nu avea ce să caute acolo. Dacă vine un domn ministru al Sănătăţii cu o propunere care trece prin toate filtrele şi ajunge în CNSU şi o aprobăm, foarte bine, atunci o publicăm. Mi-am asumat şi propunerea MS de a închide magazinele în weekend acolo unde rata de infectare este între 4 şi 7,5 la mia de locuitori şi circulaţia să se oprească la ora 20. Mi-am asumat public acest lucru, nu am avut o problemă să fac acest lucru, dar trebuie ca propunerea să urmeze procedura, altfel nu ai ce căuta în Guvern”.

Ordinul semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, de la care a izbucnit scandalul ce a dus la demiterea sa şi a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculesu, introducea noi criterii pentru carantinarea localităţilor, respectiv nivelul de testare pentru COVID, rata de incidenţă şi de gradul de ocupare a paturilor din spitale şi secţiile ATI. Ordinul a fost abrogat, miercuri, de premierul Florin Cîţu, după ce a devenit ministru interimar al Sănătăţii.