Fiul cel mic al lui Adrian Năstase, numit consilier onorific al vicepremierului Mihai Fifor. Ce spune despre Dăncilă

La momentul desemnării Vioricăi Dancilă ca premier, Mihnea Năstase o caracteriza pe aceasta ca fiind ”o persoană integră, care respectă şi promovează cultura şi tradiţiile româneşti şi care activează fervent în ceea ce priveşte drepturile femeilor şi egalitatea de gen”.

Conform deciziei premierului Viorica Dăncilă publicată joi seară în Monitorul Oficial, numirea lui Mihnea Năstase a fost făcută „având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României formulă prin Adresa nr. 1/MVF din 25 iulie 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.664 din 25 iulie 2019”.

”Se acordă domnului Mihnea-Daniel Năstase calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României. Activitatea domnului Mihnea-Daniel Năstase este neremunerată”, se arată în hotărârea de numire publicată în Monitorul Oficial.

Conform datelor de pe contul său de Facebook, Mihnea Năstase a absolvit The London School of Economics and Political Science.

În ianuarie 2018, când Viorica Dăncilă a fost desemnată premier, Mihnea Năstase scria pe Facebook: ”În funcţia de prim-ministru al României, a fost desemnată o persoană integră, care respectă şi promovează cultura şi tradiţiile româneşti şi care activează fervent în ceea ce priveşte drepturile femeilor şi egalitatea de gen. Am avut onoarea de a lucra cu doamna prim-ministru Viorică Dăncilă în Parlamentul European. Îmi amintesc evenimentul pe care l-a organizat de ziua iei româneşti – eveniment care a atras foarte mulţi străini – şi care a lăsat o impresie mai mult decât plăcută în rândul tuturor participanţilor. Ştiu, de asemenea, că doamna Dăncilă a reuşit, în calitate de şefă a delegaţiei române S&D din Parlamentul European, să aducă multe beneficii României în negocierile dure de la Bruxelles”.

” Venind cu o astfel de abordare pro-Europeană, consider că propunerea PSD este una bună pentru români, pentru România, dar şi pentru Europa. Este de bun augur că în 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, sărbătorim nu doar Centenarul dar şi prima femeie prim-ministru din istoria României! Mult succes doamnei premier Viorică Dăncilă!”, conchidea Mihnea Năstase.

