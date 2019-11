Firea, despre demiterea lui Dăncilă: Tradiţia poate fi stricată

„Tradiţia poate fi şi stricată. Noi, cei mai tineri, am regretat anumite momente politice care nu ne-au făcut cinste. În loc să vedem din ce cauza am obţinut acel scor, am venit să ne luptăm între noi. Am da mare satisfacţie adversarilor noştri, nu îi numesc duşmani. Felicităm câştigătorul. Deşi cu un scor mare, se merge pe această idee o Românie fără PSD, deşi oamenii au murit la Revoluţie pentru multipartidism, libertate de exprimare. Eu nu cred că trebuie să existe acest mesaj de izolare a PSD.”, a declarat Gabriela Firea, într-o intervenţie la Antena 3.

Primarul general a dat şi un mesaj de mobilizare a electoratului PSD. „Nu trebuie să dezarmăm. Un politician poate face lucruri bune şi din putere, dar şi din opoziţie. A fost o campanie de denigrare a PSD şi a liderilor în marile municipii. Probabil şi noi am avut anumite greşeli, anumite ezitări, poate nu am dat mesajele care trebuiau”, a completat Firea.