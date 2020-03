Explicaţiile lui Costache după ce a fost acuzat că nu a pregătit România pentru combaterea epidemiei de coronavirus

Adevărul: Surse din Guvern susţin că dvs ca ministru al Sănătăţii nu aţi luat din timp acele măsuri şi nu i-aţi avertizat pe miniştri, pe colegii dvs, pe premier, încă de la finalul lunii ianuarie când aţi primit acea informare de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Cum au stat lucrurile de fapt?

Victor Costache: Noi am informat chiar de la începutul lui ianuarie şi avem document, am organizat comitet inter-ministerial. De ce nu am avut niciun caz în luna ianuarie? Păi nu am avut caz fiindcă ne-am întâlnit, sunt şedinţe inter-ministeriale, totul este scris, totul este înregistrat, în care am semnalat. Şi atunci s-au luat primele măsuri în care s-a suspendat traficul cu China. În ianuarie s-au făcut primel centre de carantină din România. În ianuarie am avut nu-ştiu-câte conferinţe de presă pe aceeaşi temă şi tot atunci am reuşit imediat să avem cinci centre de testare la nivel naţional. În ianuarie, împreună cu grupul de lucru de la Ministerul Afacerilor Interne s-a lucrat la calculul cantităţilor necesare la nivel naţional şi s-a elaborat tot necesarul care s-a trimis către ONAC. Organismul care s-a ocupat de achiziţii şi care ţine de ministerul de Finanţe. Şi de asemeni am înscris România la sistemul de achiziţii centralizate a Uniunii Europene. Deci de îndată ce am avut posibilitatea să înscriem România, ne-am înscris la achiziţia centralizată de măşti, combinezoane, ventilatoare, care între noi fie vorba, nici până acum nu au venit. Vorbim de cele contractate prin Comisia Europeană.

Şi când vor veni?

Cele prin Comisia Europeană n-aş putea să vă spun. Prin ONAC au început să vină de acum două săptămâni. Vestea bună e că am reuşit în urmă cu două săptămâni să primim şi noi, ministerul Sănătăţii fonduri la compania ministerului Sănătăţii care este Unifarm, şi care a reuşit printr-un efort supraomenesc, o muncă contracronometru, să aducă şi să înceapă să refacă stocul de măşti şi combinezoane. În plus, dacă ţineţi minte în ianuarie am dat o declaraţie la mai multe televiziuni în care am semnalat că Ministerul Sănătăţii nu are stocuri. Ministerul Sănătăţii, conform legii, trebuia să aibă o rezervă strategică. Nimeni din cei care fuseseră înainte la ministerul Sănătăţii nu umpluseră această rezervă strategică de măşti, combinezoane, biocide, care trebuia să existe conform legii.

