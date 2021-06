Emil Boc: „Îl susţin pe Cîţu dintr-un motiv egoist, care ţine de familia mea”

Liberalul Emil Boc a declarat, vineri, că îl susţine pe Florin Cîţu la şefia PNL pentru că îşi doreşte ca fetele sale să aibă un viitor în România.

„Pot să vă spun că am un motiv particular şi egoist. N-o să vă gândiţi la care, şi o să spuneţi metroul, cum spun cei de la PSD. (...) Deci, nu pentru acel motiv îl susţin pe domnul Cîţu, ca să fiu foarte bine înţeles. Pentru un motiv particular, egoist, care ţine de familia mea, de fetele mele. Eu vreau ca ele să trăiască în România. Se apropie de sfârşitul ciclului universitar şi îmi doresc ca viitorul lor să fie aici, în ţara asta. Ori, ştim că sunt patru milioane de români în afara României. Cum îi aducem pe cei care au plecat de acasă? Cum îi împiedecăm pe cei care astăzi stau cu un picior să treacă graniţa, pentru a munci în UE?

Asta nu se poate face decât printr-o politică liberală. Nu se poate face decât printr-o orientare care să pună accent pe producere de prosperitate, de bogăţii, ca să ai după aceea ce să împarţi, să aduci calitatea vieţii, să aduci locuri de muncă, să aduci sănătate, educaţie mai bună. Cine poate face acest lucru? Partidul care este astăzi la guvernare cel mai important", a spus Emil Boc, într-o conferinţă de presă susţinută alături de premierul Florin Cîţu şi de prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan.

Emil Boc a mai adăugat că Florin Cîţu este omul care poate să dea o astfel de direcţie atât pentru PNL, cât şi pentru ţară.