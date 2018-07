Dragnea, după revocarea lui Kovesi: Discuţia despre suspendarea lui Iohannis va continua în partid. Dacă era un demers sincer, nu dura 30 de zile

Liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit luni despre revocarea Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA declarând că preşedintele Klaus Iohannis a întârziat prea mult pentru semnarea decretului, semn că acesta nu a fost „un demers sincer”.

„Preşedintele arată de mult că nu respectă Constituţia. Nu mai are puterea să fie un preşedinte deasupra partidelor, un preşedinte care să fie mediator. Discuţia despre suspendare va continau în partid. Dacă ar fi fost un demers sincer, o făcea de la început, nu ţinea acest subiect 30 de zile pe agenda publică. Probabil că au intervenit alte presiuni de natură personală, calcule personale, habar n-am.

Despre numirea noului şef al DNA:

Va fi o decizie a Ministrului Justiţiei. Nu văd de ce ar trebuie să aştepte ministrul Justiţiei până vor intra în vigoare noile legi. Este un loc vacant, are atributul propunerii, cred că va trebui să declanşeze procedurile.

Despre reducerea numărului de parlamentari:

Eu am susţinut varianta cu 300 de parlamentari, dar fără Parlament unicameral. Bicameralismul este mult mai eficient pentru ideea de dezbatere democratică. Eu aş susţine ca parlamentarii să fie aleşi prin vot uninominal direct. Ideea de 300 de parlamentari plus minorităţile e o idee pe care eu am agreat-o.

Despre suspendarea preşedintelui:

Toţi parlamentarii ştiau că azi vom discuta despre calendarul suspendării. A apărut această revocare, sigur că am amânat discuţia. Subiectul revocării rămâne unul deschis. Nu este o victorie pentru nimeni această revocare. Faptul că noi convieţuim de ani de zile cu un sistem subteran nu poate fi o victorie. Sper ca combatarea corupţiei să aibă loc într-un mod eficient, dar în primul rând cu respectarea legii şi a procedurilor. Trebuie o reformă profundă din partea celor care instrumentează. Domnul Tăriceanu nu a respins decizia suspendării.”

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA, ca urmare a deciziei CCR, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Mădălina Dobrovolschi. „Lupta împotriva corupţiei nu trebuie, în niciun caz, abandonată sau încetinită“, a mai transmis şeful statului.

Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, a anunţat, după ce a fost revocată de preşedintele Klaus Iohannis, că va rămâne în continuare procuror, chiar dacă şi-a încheiat cariera în fruntea DNA. Laura Codruţa Kovesi a coborât la declaraţii însoţită de toţi colegii procurori. DNA va fi condusă interimar de Anca Jurma, fostul consilier al Laurei Codruţa Kovesi.