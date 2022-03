Dispută Virgil Popescu - USR. „Să vă fie ruşine! Cinismul şi tentativele de manipulare depăşesc graniţele bunului simţ” / USR îl acuză că refuză să vină în Parlament

„Cinismul şi tentativele de manipulare la care recurg colegii de la USR depăşesc graniţele bunului simţ şi demonstrează că nu înţeleg absolut deloc contextul în care ne aflăm! Mă acuză că am dat bir cu fugiţii, pentru că nu am avut cum să onorez invitaţia pe care mi-au adresat-o de a participa la ”Ora Guvernului”, acuzându-mă că i-am făcut pe români mai dependenţi de gazele ruseşti! Să vă fie ruşine! Aţi făcut asta înainte de a participa la şedinţa Biroului Permanent unde aveaţi ocazia să aflaţi că nu am fugit nicăieri, ci din contră am întâlniri importante cu oficiali americani pentru a discuta despre cooperarea dintre România şi SUA în domeniul energiei. TOCMAI pentru a reduce şi mai mult dependenţa de gazul rusesc. Voi aţi dat bir cu fugiţii când nu aţi vrut să vă mai asumaţi guvernarea, dacă tot vine vorba. Pentru că manipularea nu poate fi combătută decât cu adevăr, iată 4 adevăruri despre chemarea mea în Parlament la solicitarea USR”, a scris pe pagina sa de Facebook ministrul Virgil Popescu.



„Adevărul nr. 1: USR nu vrea dezbatarea soluţiilor. Este vorba doar despre imagine. Toate actele normative care reglementau regimul de plafonare-compensare pentru energie electrică şi gaze au trecut prin Parlament beneficiind de consursul parlamentarilor USR. Chemarea mea în Parlament nu este pentru a discuta soluţii, este pentru ca USR să aibă o platformă de atac politic.



Adevărul nr. 2: Niciodată nu am fugit de răspundere, iar ultimele 6 luni dovedesc asta cu vârf şi îndesat. Spre deosebire de anumiţi parlamentari USR, am treabă de făcut, evenimente şi întâlniri care apar în termen scurt şi care sunt importante pentru România şi pentru sistemul energetic românesc. De fiecare dată când nu am putut să mă prezint în faţa Parlamentului am explicat în scris de ce, iar reprezentanţii USR din Biroul Permanent au avut ocazia să afle aceste motive”, a punctat ministrul Energiei.



De altfel, acesta a precizat că este la Praga pentru a discuta tocmai pe anumite teme energetice. „Mă aflu la Praga, pentru a discuta despre programul nuclear civil al României cu reprezentanţi ai Departamentului de Stat şi cel al Energiei al SUA. Cred că o discuţie cu SUA despre programul nuclear civil românesc este un subiect important şi cred că orice parlamentar român de bună-credinţă înţelege de ce acest subiect este prioritar (...) Cine v-a oprit să modificaţi Legea offshore, pentru că există, din 2018, când a fost votată de Parlament?!?! Chiar atât de incompetenţi sunteţi? Aţi fost la guvernare! Aşa că răspundeţi, dacă sunteţi în stare, la această întrebare esenţială: V-a oprit cineva?!?”, a completat Popescu.

USR l-a acuzat pe Virgil Popescu de faptul că fuge de răspundere şi de aceea nu se prezintă la Ora Guvernului, după ce la conducerea Camerei Deputaţilor a fost infirmată că ministrul nu va ajunge.

„Virgil Popescu a patentat fuga de răspundere. Primul moment a fost moţiunea simplă, a urmat chemarea la ora ministrului unde s-a prevalat de programul încărcat. Acum din nou găseşte scuze să nu se prezinte în faţa parlamentului. Mai aruncă un OUG care distruge piaţa de energie şi fuge domnul ministru. Săptămâna trecută anunţa triumfalist măsurile pentru populaţie. “Voiam să îi mulţumesc” astăzi că mi-a introdus tarif social la energie electrică. Consum sub 100 de kWh pe lună. Îmi e ruşine de ruşinea acestui ministru pentru aberaţiile create. Mai mulţi români vor ajunge în sărăcie energetică din cauza acestor măsuri discriminatorii. Români cu venituri modeste pedepsiţi ca vor consuma peste 100 de kWh dar care nu au avut bani să investească în eficienţă energetică. În acelaşi timp, acest OUG reprezintă lovitura de graţie pentru investiţii. Producătorii de gaze naturale sunt obligaţi să vândă la preţ reglementat. Inclusiv pentru gazele din offshore. Asta ne pune în pericol exploatarea gazelor din Marea Neagră şi ne creşte dependenţa de gaze din import. Vrem securitate energetică dar tot ce face guvernul demonstrează contrariul. Românii au numai de suferit din cauza incompetenţei Guvernului PSD-PNL”, a precizat Cristina Prună, într-un comunicat de presă.