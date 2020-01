Deputatul AKM, dezvăluiri din era Dragnea: M-a chemat şi mi-a zis: «îl susţii pe Valeca! Că vrei, că nu vrei!». Când văd că se implică Securitatea, merg cu ceilalţi

Deputatul argeşean a vorbit şi despre "dinozauri" din PSD, despre "securişti” care s-ar fi implicat în alegerile din partid, dar şi despre cum Liviu Dragnea i-ar fi impus, în urmă cu patru ani, să susţină un anumit candidat pentru preşedinţia PSD Argeş.



"Mă întreba domnul preşedinte Ciolacu (...) de ce nu mai candidez. Păi, domnul preşedinte... acum patru ani de zile am vrut să candidez, pe vremea când preşedinte era domnul Liviu Dragnea care m-a chemat pe mine, pe colegul meu Mircea şi mi-a zis: îl susţii pe Valeca! Că vrei, că nu vrei, îl susţii pe Valeca! Patru ani de zile mi s-a reproşat şi de către primari şi de către colegul meu domnul Mânzână că dacă-l alegeam pe dânsul lucrurile în Argeş mergeau extraordinar de bine. Atuncea m-a pus pe gânduri şi zilele astea m-am gândit foarte bine: o fi avut dreptate sau poate aşa trebuia să fac. Acuma, m-am gândit - că ştiţi că eu sunt aşa şi eu le spun exact cum trebuie să le spun - dom'le, mie nu mi-au plăcut securiştii în viaţa mea, ştiţi? Eu când văd că se implică Securitatea sau securiştii sau aşa... merg cu cealaltă echipă. Totdeauna am fugit de chestiunea asta, sau alte forţe... La un moment dat mă tot gândeam să candidez, când am văzut că se implică şi dinozaurii politici ai Argeşului, domnul Nicolescu (Constantin Nicolescu - fost preşedinte al PSD Argeş, fost şef al Consiliului Judeţean Argeş - n.r.) şi domnul Tămagă zic: aoleu, ce mă fac io, că io n-am dinozauri", a afirmat deputatul Cătălin Rădulescu.



Acesta a acuzat şi că social-democraţii argeşeni s-ar fi denigrat între ei în unele ziare din presa locală pe care le-ar susţine financiar.



"M-au deranjat reacţiile mediatice faţă de colegi. Mie nu-mi plac astfel de competiţii, mie-mi plac competiţiile normale şi fireşti, între persoanele din partid fără atacuri. Nici nu cred că e bine ca de acum încolo să mai tolerăm vreodată, ca în interiorul, vorbesc de Argeş, nu ştiu cum e în alte judeţe, ca unii să-şi mai permită să plătească sau să mai sponsorizeze un ziar ca să denigreze un alt coleg. Nu cred că e o cutumă care ne face onoare şi care ne face noul cinste în judeţul Argeş şi asta trebuie să o refuzăm de acum încolo", a mai spus Rădulescu.



Rădulescu a intrat în conflict cu unul dintre colegi, în timpul conferinţei de alegeri, când a anunţat public pe cine va susţine la şefia PSD Argeş, folosind expresia „eu şi cu primarii mei”.



"Eu am învăţat în viaţa mea că trebuie să fac echipă şi atunci am hotărât, astăzi şi după ce m-am consultat cu cele 42 de organizaţii ca să fie foarte clar că noi astăzi nu dăm un mandat în alb echipei pe care astăzi o vom susţine noi, ci dăm un mandat condiţionat. Am hotărât să dăm acest mandat eu şi cu primarii ei şi cu preşedinţii de organizaţii", a spus Rădulescu.



În acel moment, un delegat din ţară i-a spus: "partidul e democratic, nu puteţi...".



"Eu spun cui dau eu votul, că vă place, că nu vă place!", a replicat Rădulescu.



Pentru preşedinţia PSD Argeş candidează Ion Mânzână şi Maria Dinu.