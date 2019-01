Demisie în partidul lui Cioloş, după „scandalul securistului“ care a înregistrat PLUS

„Unul dintre cei trei membri fondatori ai partidului PLUS, avocatul Adrian Iordache, a renunţat, joi, 24 ianuarie 2019, la orice calitate în cadrul PLUS", anunţă formaţiunea.







Marius Oprea a scris, într-un articol: „Toţi fondatorii (PLUS - n.r.), aşa cum apar pe site-ul Tribunalului Bucureşti sunt de la Casa de avocatură „Iordache & Partners”, fondată în 1992 de Alexandru Iordache, personaj care mi-e mai cunoscut mie, lui Caius Dobrescu şi Sorin Matei drept ”maiorul Alexandru” de la Securitate, coordonatorul anchetei penale la care am fost supuşi în vara anului 1988. Secretarul general al partidului condus de Dacian Cioloş este Iordache Adrian Alexandru (”managing partner” la „Iordache Partners”) şi fiul fostului nostru anchetator, ”maiorul Alexandru”, de la Serviciul de anchete penale al Securităţii Municipiului Bucureşti. Preşedintele partidului este o anume Daneş Raluca Florina (senior associate la firmă) şi vicepreşedinte este Iordache Iulia (soţia secretarului general şi nora lui Alexandru Iordache). Partidul Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii condus de Dacian Cioloş a fost înfiinţat, aşadar, ca partid de familie al fostului meu anchetator de la Securitate”.





Marius Oprea susţine că Alexandru Iordache este „eminenţa cenuşie” din spatele partidului fostului premier.





În replică, Dacian Cioloş a scris pe pagina sa de Facebook: „Articolul care a apărut astăzi va ajuta PLUS să fie mai bun, deşi nu are nicio legătură cu jurnalismul. Asocierea numelui meu cu oameni pe care nu îi cunosc este un lucru mizerabil. La fel de mizerabilă este şi afirmaţia că ar exista o eminenţă cenuşie în spatele meu. Nu am judecat şi nici nu voi judeca vreodată oamenii în funcţie de rudele lor, ci în funcţie de faptele lor”.





„În mod ironic, „jurnalistul” care semnează atacul de astăzi are acelaşi nume de familie ca unul dintre cei mai controversaţi oameni politici din România. Având în vedere cât de mulţi români au colaborat sau au lucrat cu Securitatea, sigur se poate „demonstra” că există cel puţin o legătură între oricare dintre noi şi Securitate", este însă declaraţia care a provocat critici pe Facebook.





Într-un interviu pentru Press One, Cioloş a încercat să-şi explice afirmaţia: "E o interpretare greşită a ceea ce am spus. Regret interpretarea care s-a făcut la ceea ce am scris. N-am vrut deloc să spun acest lucru şi îmi cer scuze dacă am ofensat pe cineva. Îmi cer sincer scuze, regret lucrul acesta! Departe de mine intenţia de a spune că oricine poate să fie asociat cu Securitatea. Ceea ce voiam să spun este că e regretabil să ajungem în situaţia de a putea învinovăţi pe oricine pentru că are în familie sau a cunoscut la un moment dat pe cineva care a avut legătură cu Securitatea sau care a dat declaraţii la Securitate − şi de aici să tragem concluzia că, iată, Adrian Iordache, pentru că tatăl lui a avut o legătură cu Securitatea, trebuie să fie condamnat pe viaţă pentru asta".





O altă declaraţie din interviu a provocat însă noi controverse: "Dacă în spatele nostru ar fi fost Securitatea sau serviciile de informaţii, aşa cum se spune, credeţi că ne-ar fi lăsat să ne compromitem?".





Marţi, Cioloş a revenit, precizând că nu a ştiut, iniţial, cine sunt cei care înregistrează noul partid PLUS, că nu a făcut o analiză a familiei lui Adrian Iordache şi că acesta nu doreşte să facă politică, doar s-a implicat pentru a ajuta acest proiect. Cioloş a mai spus că nici el, nici vreun membru din familia sa nu a colaborat cu Securitatea sau cu vreun serviciu secret. "Curios că exact acei oameni care au foşti membrii ai Securităţii în partidele lor şi care - mulţi dintre ei - au o influenţă mare încă în partid, acei oameni care în ultimii ani au fost la tăiat de porc şi au mâncat şorici împreună cu anumiţi oameni din serviciile de informaţii şi lucrurile acestea sunt de notorietate publică, exact acei oameni iată că încearcă să promoveze mai pe faţă sau mai pe dos aceste idei şi aceste manipulări", a spus Cioloş.





"Unul dintre membrii comunităţii tematice Justiţie din platforma România 100, domnul Adrian Iordache, un avocat tânăr, a decis la vremea aceea să îşi asume această responsansabilitate, împreună cu o angajată din cabinetul dumnealui de avocatură şi cu soţia dumnealui, care este notar public. Nu am ştiut la acea vreme cine sunt cei care înregistrează acest nou partid. Nici nu m-a interesat, ştiam că colegii din comunitatea tematică Justiţie se ocupă de acest lucru şi că urmează să îl facă în aşa fel încât să se afle cât mai puţin de acest lucru tocmai pentru a evita din nou complicaţii", a spus Cioloş, care a menţionat că partidul a fost înregistrat în mai puţin de două luni.





El a precizat că cei trei fondatori au făcut acest demers pentru a ajuta acest proiect politic, dar nu au intenţia de a face politică şi nu se vor regăsi în structurile de conducere ale partidului.





Cioloş a mai spus că nu a făcut analiza situaţiei familiei lui Adrian Iordache şi că nu ştia cine este tatăl avocatului.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: