Dăncilă: Noi am fi de acord cu o unire cu Pro România, dar fără Victor Ponta

Viorica Dăncilă a spus, marţi seară, la B1 Tv, că Victor Ponta "este urât în Partidul Social Democrat".

"Aţi văzut la lansare: 10.000 de oameni au avut o reacţie spontană, nu pot să spun eu sau altcineva că oamenii aceia au fost impulsionaţi să facă aşa ceva. Şi pe unde mergem, oamenii ne spun: dom'le, nu alianţă cu Victor Ponta. Vreau să fac o precizare: când vorbim de Pro România noi vorbim de Victor Ponta. Au fost colegi care au plecat pentru că au fost forţaţi. Noi am fi de acord cu o unire cu Pro România, dar fără Victor Ponta", a spus Dăncilă.

Ea a afirmat că unii dintre cei care i s-au alăturat lui Ponta au fost oameni care au făcut performanţă în judeţele lor, dar că au plecat din diverse motive, unii după ce au fost daţi afară din PSD.

"Noi nu avem nimic cu oamenii din Pro România. Victor Ponta are un singur scop: să distrugă PSD, vrea să ia oamenii PSD, nu vrea din altă parte, vrea din PSD pentru că vede în PSD nu mai este dorit", a spus Dăncilă.

Dăncilă spune că îl apreciază pe Mircea Diaconu, dar că acesta a făcut "o singură greşeală, faptul că s-a asociat cu Victor Ponta” şi crede că această alăturare îl va face pe Diaconu să piardă voturi.

Fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu a susţinut, în discursul de la lansarea candidaturii Vioricăi Dăncilă la alegerile prezidenţiale, că PSD trece în opoziţie din cauza trădării lui Victor Ponta, "care ne spune acum că are telefonul plin cu mesaje de la pesedişti". "Eu zic să se uite în frigider, că acolo va găsi urările noastre", a afirmat Vasilescu.

"Sunt convinsă că hipsterii care au votat, în mai, dreapta joi noaptea au sărbătorit cu şampanie şi vineri dimineaţa de la şampanie au văzut o mie de kilometri de autostradă, au văzut cele 20 de spitale nou construite de guvernarea lui Iohannis şi au văzut cum au dat năvală investitorii străini. Sigur că toate lucrurile astea nu s-au întâmplat şi nici nu or să se întâmple. Or să vadă cât de curând cum li se taie veniturile, (...) cum se vor trezi sâmbăta dimineaţa să meargă la serviciu pentru că nu mai este zi liberă şi or să vadă bugetarii cum or să meargă acasă pentru că vor fi concediaţi”, a spus Lia Olguţa Vasilescu, în discursul ţinut la lansarea candidatului PSD.

Olguţa Vasilescu l-a ironizat pe preşedintele Klaus Iohannis, spunând că anunţă noul guvern marţi "pentru că luni este ultima zi de week-end pentru Klaus Iohannis, iar miercuri este prima zi de week-end pentru Klaus Iohannis".

Aceasta a susţinut că noul guvern va dubla bugetele serviciilor secrete şi pe cel al Administraţiei Prezidenţiale, în schimb "vor tăia" din veniturile românilor.

"Tragic este că guvernează un partid care în alegeri a luat 20 la sută şi trece în opoziţie un partid care a luat 46% la sută în alegeri. Cum s-a întâmplat asta: prin trădarea fostului nostru coleg Victor Ponta, care ne spune acum că are telefonul plin cu mesaje de la pesedişti. Eu zic să se uite în frigider, că acolo va găsi urările noastre", a spus Vasilescu, în huiduielile asistenţei la momentul la care a pronunţat numele fostului lider al PSD.