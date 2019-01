Dan Barna: Dacă ne aliem cu PLUS, câştigăm alegerile europarlamentare

„USR este într-un proces de negociere cu partidul PLUS şi probabil până la finalul săptămânii viitoare, în următoarele zile, vom avea o decizie dacă vom merge pe listă comună la europarlamentare sau vom merge separat. Pot să vă asigur că în situaţia în care această negociere va avea un rezultat pozitiv şi vom avea o listă comună, această posibilă alianţă are toate şansele şi va câştiga fără îndoială alegerile europarlamentare. (...) Sâmbăta viitoare, pe 2 februarie, va avea loc un comitet politic la USR şi de asemenea este un consiliu naţional la PLUS, în care se va lua o decizie într-un sens sau altul de către forurile statutare ale partidelor. Practic, sâmbăta sau duminica viitoare vom avea un răspuns referitor la strategia electorală pentru europarlamentare", a spus Dan Barna, într-o conferinţă de presă, precizând că pe 2 februarie va fi luată decizia privind candidatura la europarlamentare, potrivit Agerpres.

Barna spune că dacă USR va candida singur la europarlamentare are şanse să obţină, probabil, patru europarlamentari.



„Dacă această alianţă nu va avea loc, ceea ce este o posibilitate de negociere, evident, noi suntem convinşi că USR are potenţial să devină a doua forţă politică a României. (...) În momentul de faţă, cu peste 8.000 de membri, cu peste 300 de filiale, cu aceste instruiri (...) şi cu capacitatea de campanie pe care am dovedit-o (...) nu avem nicio îndoială că avem capacitatea şi resursele să fim a doua forţă politică la europarlamentare. (...) Ce pot să vă confirm este că am discutat cu colegii mei diverse scenarii de rezultate la europarlamentare. (...) Datele din sondaje sunt 12-14%, acest procent generând foarte probabil un scor la europarlamentare cu patru europarlamentari, o variantă logică", a arătat Barna.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: