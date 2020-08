Dacian Cioloş: Trebuie să arătăm că suntem uniţi şi decişi să facem o organizaţie mai puternică, mai agilă şi mai coerentă

„În 2017, după ce am condus un guvern fără majoritate parlamentară, am ştiut că doar prin implicare civică şi politică putem să revenim la conducerea administraţiei din România. Că nu mă pot baza pe politica veche, pe partidele tradiţionale şi modul lor tranzacţional de a vedea politica. Am depus actele cu foştii colegi din Guvern şi am înfiinţat Platforma România 100, am mers mult prin ţară, am format comunităţi locale şi am pus un pariu că există oameni cinstiţi şi hotărâţi care ni se vor alătura”, a explicat liderul PLUS, Dacian Cioloş.

„În campania pentru alegerile locale şi înainte cu câteva luni de alegerile generale, trebuie să arătăm că suntem uniţi şi decişi să facem o organizaţie şi mai puternică, şi mai agilă, şi mai coerentă şi evident mai mare. În următoarele luni trebuie să dăm tot ce putem, cu aceeaşi determinare şi convingere cu care timp de trei ani am stat în stradă, din 2017 până în 2019”, a mai afirmat Cioloş.