Dacian Cioloş a demisionat de la şefia grupului Renew Europe din Parlamentul European

„De asta am fost absent luni de aici, pentru că am fost la Strasbourg, am avut o întâlnire cu preşedinţia grupului, apoi o şedinţă de grup şi mi-am prezentat demisia, le-am explicat colegilor de ce fac lucrul acesta şi dându-mi demisia am şi deschis posibilitatea de a organiza alegeri pentru un nou preşedinte de grup cât mai repede. Foarte probabil, înainte de sfârşitul acestei luni Renew va avea un nou preşedinte”, a declarat Cioloş.

Întrebat dacă există posibilitatea ca un europarlamentar român să candideze la şefia grupului Renew, Cioloş a transmis că el nu a fost susţinut pentru că a fost român, ci pentru că avea experienţă.

„Nu cred că va candida un europarlamentar român (...). Aici, vedeţi, eu n-am fost susţinut pentru că am fost român, eu am fost susţinut pentru că veneam în spate cu o experienţă care a fost utilă sau colegii au considerat că e utilă grupului şi ca fost comisar european şi ca fost prim-ministru, astea au fost motivele (...).

Acolo au fost negocieri, ne-am construit o majoritate cu oameni care vroiau să aibă la conducerea grupului un om care să poată să ţină un echilibru între liberalii din nordul Europei, care susţin liberalismul clasic, partide nou venite, modernizatoare, din sud-vestul Europei şi din centrul şi estul Europei şi eu am fost considerat atunci ca un factor de echilibru între aceste diferite viziuni şi orientări din grup şi se va căuta în continuare o soluţie de acest gen”, a explicat Cioloş.