CV-ul Ioanei Mihăilă. Cine este medicul pe care Vlad Voiculescu îl susţine pentru a-l înlocui la ministerul Sănătăţii

„Dacă aceasta va fi decizia alianţei USR PLUS ca Ioana Mihăilă să preia portofoliul, evident, îi voi oferit toată susţinerea mea. Nu numai a mea, ci a întregii echipe. Am intrat în politică eu şi colegii mei ca să facem o diferenţă, nu pentru o funcţie sau alta. Cu siguranţă voi pune umărul în continuare. Pentru cei care împărtăşesc valori ca adevăr, transparenţă, profesionalism, voi fi un partener”, a declarat Vlad Voiculescu.

În prezent, Ioana Mihăilă este secretar de stat în ministerul Sănătăţii. Aceasta este de formare medic şi deţine o clinică privată în Oradea. Anul trecut, aceasta a candidat din partea USR-PLUS pentru primăria Oradea. Înainte de aleger, Mihăilă a vorbit la Adevărul Live despre motivele care au convins-o să se implice în politică.

„În primul rând sunt medic. Profesez şi lucrez în Oradea. M-am născut aici. Principalul motiv pentru care am decis să fiu activă în politică e legată de activitatea mea de zi cu zi. O parte din problemele oamenilor pot fi rezolvate în cabinet, dar o altă parte rezolvarea nu mai poate fi limitată la cabinetul medical. Toate aceste aspecte plus frustrările adunate ca antreprenor de intreprindere mică în România, mi-au făcut să-mi doresc un pic mai mult pentru mediul în care creştem. Aşa că în 2018, după cei doi ani de proteste în stradă, ne-am aşezat la o discuţie cu soţul şi am zis că avem două opţiuni. Fie plecăm fie ne străduim să schimbăm ce e în jurul nostru. Atunci am intrat în România 100 şi apoi în PLUS”, explica aceasta.

Anterior, medicul a mai fost timp de cinci ani membru PNL Bihor, dar fără să fie activă.

CV-ul Ioanei Mihăilă. Ce competenţe medicale are

Potrivit CV-ului Ioanei Mihăilă publicat pe o pagină din campania electorală, aceasta este în prezent medic endocrinolog la Oradea, acolo unde deţine o clinică privată - Clinica Medena. Aceasta şi-a făcut studiile medicale la Cluj, pe care le-a completat cu o serie de cursuri ale Societăţii Europene de Endocrinologie, competenţă în ecografie endocrină, certificare în osteodensitometrie - ISCD.