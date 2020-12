Cum s-au împărţit comisiile din Parlament între partide. AUR va conduce Comisia pentru egalitate de şanse

Printre comisiile primite de PSD se numără comisia de transporturi, comisia economică sau comisia pentru agricultură. La Senat, PSD va avea comisia pentru politică externă, cea pentru sănătate sau pentru afaceri europene.

În total, PSD a obţinut conducerea a 8 comisii la Camera Deputaţilor şi 8 la Senat, PNL are 5 comisii la Camera Deputaţilor şi 6 la Senat, USR PLUS va conduce 4 comisii la Camera Deputaţilor şi 4 la Senat, AUR, câte două comisii în fiecare cameră, UDMR are în total 3 comisii, iar minorităţile au primit comisia pentru drepturile omului.