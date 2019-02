Cum a reuşit PNL să dubleze alocaţiile pentru copii de două ori în patru ani

În mai 2015, deputatul PNL Cristina Pocora a propus un amendament prin care alocaţiile copiilor urmau să fie dublate. Surpriză! Amendamentul a trecut, deşi PNL era în Opoziţie. Tot PSD era la putere şi atunci, cu Victor Ponta premier. Cum a fost posibil? Şedinţa Camerei Deputaţilor începuse devreme, iar aleşii PSD s-au trezit târziu, aşa că PNL a reuşit să adune o majoritate. Ulterior, liderii PSD nu au mai putut da înapoi, de frică să nu fe taxaţi electoral. Astfel, alocaţia copiilor a devenit 84 de lei.

Joi, deputatul PNL Robert Sighiartău a repetat schema: a propus din nou dublarea alocaţiilor, deşi părea că amendamentul său nu are nicio şansă, în condiţiile în care coaliţia PSD-ALDE are majoritate în plenul reunit al Parlamentului. La distanţă de patru ani, PNL a reuşit din nou să strângă o majoritate, profitând de faptul că parlamentarii PSD erau la cafele, pe hol, nu în sala de plen. Un alt argument important a fost decizia UDMR de a susţine amendamentul PNL. Maghiarii, care votează de fiecare dată cu PSD în Parlament, au trecut de partea Opoziţiei la acest vot. În plus, au fost şi câţiva parlamentari ai Puterii care au votat alături de Opoziţie, de teamă să nu fie criticaţi că se opun unei măsuri cu impact social.

Concluzia: alocaţia a fost majorată de la 84 de lei la 150 de lei pentru copiii de peste doi ani. Copiii sub această vârstă vor primi 300 de lei în loc de 200. Majorarea va intra în vigoare dela 1 martie.

„Pentru amante şi pensii speciale aveţi bani!“

PSD susţine că amendamentul prin care PNL a dublat alocaţiile pentru copii este inaplicabil, prin urmare Guvernul va da ordonanţă de urgenţă „ca să îndrepte lucrurile făcute prost de Opoziţie“. Mai exact, Liviu Drganea le-a reproşat liberalilor că au indicat o sursă eronată e finanţare pentru majorarea alocaţiilor.

Liberalul Robert Sighiartău a pus tunurile pe Dragnea: ”Pentru pensii speciale aveţi bani, pentru clientela PSD aveţi bani, pentru cele 27 de ministere şi peste 150 de secretari de stat aveţi bani. Pentru amante şi nepotism distrugeţi ţara! Distrugeţi ţara, domnule Dragnea!”.

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat bugetul pe 2019 adoptat, cu întîrziere, de coaliţia PSD-ALDE. „Arată dispreţul total al coaliţiei majoritare faţă de aşteptările românilor“, a susţinut şeful statului. În schimb, preşedintele a lăudat PNL pentru amendamentul prin care a dublat alocaţiilor copiilor, în ciuda opoziţiei PSD.

