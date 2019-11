CTP, despre cine ce a pierdut, respectiv câştigat la prezidenţiale: „O gură de oxigen pentru PSD”. Seria de greşeli a USR-ului

Gazetarul a spus că Viorica Dăncilă a caştigat la această rundă a alegerilor nu prin prisma rezultatului, unul inferior faţă de europarlamentare, ci prin faptul că şi-a atins obiectivul de a ajunge în turul a doilea, iar astfel PSD reuşeşte să conteze spre deosebire de USR care a pierdut nu doar prin candidat, ci şi ca partid.

„Rezultatul Vioricăi Dăncilă pentru partid nu este extraordinar, este aproximativ cel de la europarlamentare, chiar sub, cum arată exit-poll-urile, cele 2, 22 % este sub. Nu reprezintă pentru PSD niciun progres faţă de europarlamentare şi voturile astea sunt ale partidului, nu ale Vioricăi Dăncilă. Sunt voturi ale aparatului de partid, cât a funcţionat din el, nu integral, că nu toţi au pus osul pentru Dăncilă. Ea nu are aici aproape nicio contribuţie, în vreme ce dincolo au pierdut USR, nu numai Dan Barna, ci şi partidul, au pierdut 5 procente faţă de europarlamentare”, a subliniat Cristian Tudor Popescu.

„E o gură de oxigen pentru PSD, va rămâne în aceeaşi formulă, nu se vor produce schimbări semnificative, pentru că prin acest tur doi PSD rămâne în imaginea de partid în sfera de sus a puterii, care se bate cu Iohannis, cu PNL. Dacă nu intra în turul doi, asta ar fi însemnat a cincea înfrângere consecutivă – PSD a fost înfrânt de democraţie anul acesta de 4 ori: la europarlamentare, prin numirea lui Kovesi procuror-şef european, la moţiunea de cenzură, la învestirea guvernului Orban. Asta ar fi fost a cincea înfrângere. În felul acesta, păstrează totuşi această imagine de jucător în liga mare”, a completat Cristian Tudor Popescu.

De partea cealaltă, Dan Barna şi colegii săi au făcut separat şi împreună mai multe greşeli şi au dat dovadă de inconsecvenţă, în special faţă de PNL, după ce au fost inflexibili în a cere alegeri anticipate, apoi au votat guvernul Orban, menţinând în acelaşi timp o atitudine extrem de arogantă izvorâtă din convingerea că ar ieşi câştigători în cazul unor anticipate - care atitudine s-a întors împotriva lor, astfel că acum USR va fi nevoită să se reevalueze.

„Sper să se întrebe de ce, dincolo de acel discurs de complezenţă al lui Barna, care încearcă să salveze imaginea. Sper să-şi facă o analiză serioasă a prestaţiei Barna, şi a colegilor săi care au apărut pe ecrane în această campanie, pentru că au făcut o serie de greşeli legate, care au dus la această pierdere. Nu întâmplător, Barna a gestionat foarte prost situaţia creată de ancheta Rise Project. Nu ancheta e problema, pentru că ancheta nu a reuşit să-i găsească ceva penal, i-a găsit nişte probleme morale. A gestionat-o prost prin atitudine, justificări.

Piatra cea mai grea a fost după părerea mea comportamentul lui Barna în relaţia cu PNL , comportamentul USR-ului în relaţia cu PNL. Deci acea inflexibilitate, acea fixaţie, obstinaţie cu care vreme de săptămâni în şir, şi arogantă, cu care i-au tratat pe PNL. Alegeri anticipate, noi nu votăm guvernul. Până în ultima clipă. Ultimele vorbe de marţi seara au fost: nu avem ce vota în legătură cu guvernul Orban, nu are majoritate parlamentară. Şi a doua zi, a ieşit acelaşi domn Barna şi a spus noi ne-am înţeles cu PNL-ul, avem bune perspective. Ce impresie de seriozitate, de consecvenţă, de forţă dă o astfel de atitudine. Aici au pierdut, mai ales că guvernul Orban iată că a trecut şi tot jocul ăla oarecum şantajist pe care l-a practicat la rupere USR-ul s-a întors împotriva lui.

Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facă USR acum ar trebui siliţi să strângă colaborarea cu PNL şi cu preşedintele Iohannis, mai reducând din acea aroganţă imensă. La un moment dat dădeau impresia că dacă au loc alegeri anticipate, ei vor ieşi pe primul loc şi vor da primul ministru”, e de părere gazetarul.

Cum s-ar putea distribui voturile în turul al doilea

„În turul 2, în mod evident diferenţa dintre Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă nu poate decât să crească. Pentru că şi Viorica Dăncilă nu mai are de unde să ia voturi. Klaus Iohannis o să ia destule voturi de la USR, o să ia voturile de la PMP, probabil multe dintre ele, ale UDMR, în vreme ce Viorica Dăncilă poate lua doar o parte dintre voturile lui Mircea Diaconu. Nu pe toate, pentru că sunt destui care l-au votat tocmai pentru apolitismul pe care l-a afişat, dincolo de cele două partide mari care vor sta acasă, pur şi simplu. Deci, socoteala e simplă”, a subliniat gazetarul.