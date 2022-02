Controverse la compania municipală CMIASVB: maşini de serviciu folosite în interes personal şi semne de întrebare privind studiile directorilor

Ionuţ Cucotieş, tenician IT în cadrul CMIASVB, un apropiat al directoarei Casandra Cozma, a fost văzut folosind maşina directorului general al CMIASVB în timp ce se deplasa, în interes personal, la noul loc de muncă, el fiind angajat simultan la două companii de stat administrate de Primăria Municipiului Bucureşti, susţine sursa citată

Ionuţ Cucotieş este angajat atât în cadrul CMIASVB, cât şi la Administraţia Străzilor, companie condusă de Marian Aurelian Bârgău. Acesta din urmă a deţinut funcţia de director general în cadrul CMIASVB S.A. în perioada martie 2018 – mai 2021, avându-l ca persoană de încredere pe acelaşi Ionuţ Cucotieş.

Potrivit sursei citate, o parte dintre angajaţii CMIASVB S.A. au susţinut concursuri la Administraţia Străzilor Bucureşti, pentru a ocupa diverse funcţii în cadrul instituţiei. Printre ei se numără: Ionuţ Cucotieş, Răzvan Dragna, Ana-Maria Firănescu şi Dragoş Lungeanu. Site-ul menţionat subliniază faptul că Ionuţ Cucotieş are o încadrare salarială suspectă, ţinând cont că nu are studii superioare sau vreo altă pregătire în domeniu care să-l califice pentru postul ocupat. În situaţia lui se mai află şi alte persoane din cadrul CMIASVB, una dintre acestea fiind directorul tehnic al instituţiei, Ioan Ciopasiu. Acesta nu are studii superioare, este angajat al CMIASVB încă de la înfiinţare şi are un salariu lunar de 15.000 de lei. A doua persoană aflată în aceeaşi situaţie cu directorul tehnic şi cu tehnicianul IT este Răzvan Dragna, angajat simultan atât la Administraţia Străzilor Bucureşti, cât şi în cadrul CMIASVB S.A. În momentul angajării la CMIASVB, Răzvan Dragna nu avea studii superioare care să îl recomande pentru ocuparea funcţiei de inginer horticol.