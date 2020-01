Continuă măcelul în USR: 10 excluderi şi 9 suspendări într-o filială. „Echipa Barna continuă Jihadul intern”

Potrivit unui mesaj publicat pe grupul intern al USR Poiana lui Iocan, zece membri ai USR Deja ar fi fost excluşi iar nouă suspendaţi după o decizie a biroului Judeţean. Conform unui membru al filialei, decizia a fost luată „sub îndrumarea şi protecţia echipei Barna”.

„La Deva BJ (n.red.: Biroul judeţean) a jubilat: 10 excluderi şi 9 suspendări...Eu, bineînţeles, sunt exclusă... În 31.12 BJ a dat o decizie nestatuară în întregime, pe care am contestat-o şi căreia i-am cerut anularea, la BN (n.red.: Biroul Naţional)... Iar azi, a 6-a zi după decizia precedentă, 19 membri ai USR Deja au fost executaţi dintr-o singură lovitură, sub îndrumarea şi protecţia echipei Barna... Am cerut amânarea judecării sesizărilor penibile până la primirea răspunsului BN, sau până la venirea raportorilor, dar graba era mare...Dan Barna unde eşti? eşti mulţumit? Asta e tot...noate bună USR!”, scrie unul dintre cei zece membri exclusi pe grupul intern al USR.

Decizia a atras şi criticile unor alţi membri, care îl critică pe Dan Barna pentru că „dezbină în loc să unească”.



„Înţeleg că la Hunedoara în seara asta s-au aplicat 10 excluderi şi 9 suspendări. Nu văd cum genul ăsta de decimare a unei filiale poate avea ceva de-a face cu spiritul şi valorile USR. Nu văd altceva decât echipa Barna continuând jihadul intern în timp ce partidul e în picaj. Am spus cu subiect şi predicat în decembrie majorităţii din BN că în ritmul ăsta or să ducă partidul sub pragul electoral. Am propus şi soluţii dar se pare că EB ţine morţiş să joace totul sau nimic cu munca de ani de zile a mii de oameni. Îmi place să cred că mai există niscaiva raţiune între cei 13, dar momentan nu o văd. O s-o mai caut, dar ceasul ticăie. An Nou Fericit tuturor şi mintea românului cea de pe urmă”, se arată într-un mesaj pe grupul intern al USR.

„După 11%, probabil că următoarea victorie răsunătoare a echipei Barna va fi un istoric 7% la locale Moment în care, conducerea îşi va asuma, în sfârşit, rezultatele şi...va mai cere un vot de încredere în locul demisiei de onoare. Care onoare? Exact.



Lăsând la o parte glumele de doi bani, chior să fii să nu observi un trend, o proastă gestiune a situaţiilor dar şi inevitabilul leadership pur românesc, care se izolează de realitate prin armata de yesmeni buni la toate. Aşadar precum legea gravitaţiei care nu are nevoie ca tu să fii de acord cu ea ca să funcţioneaze, orice acţiune are o reacţiune, fie că-ţi place, fie că alegi să ignori. Şi dacă acţiunile preşedintelui Barna au avut ca efect demisii pe bandă ale unor oameni din USR, la rândul lor, aceste demisii au rol demoralizator în rândul voluntarilor, sângele viu din USR.



Avem un preşedinte care dezbină, în loc să unească, care creează tabere în loc să îşi folosească influenţa pentru a aduce pe toţi la un loc, sub sloganul „partidul altfel”. Şi unde vom vedea toate astea? Binînţeles, la alegerile următoare când, în locul a 10.000 de oameni pe străzi, sub efectul demisiilor, a lipsei de viziune, de maturitate şi de conducere, pe străzi vor mai fi câţiva colegi care nu vor reuşi să înţeleagă lipsa de rezultate în ciuda eforturilor supraomeneşti depuse de ei. Nu am toate răspunsurile însă mă întreb şi vă întreb: oare nu cumva, într-un partid altfel, preşedintele nu ar trebui să aibă NICI O ALTĂ FUNCŢIE?



Oare nu ar trebui să fie independent iar singura lui preocupare să fie funcţionarea ireproşabilă a rititelor din partid? Dacă tot ne comparăm cu o companie multinaţională, de ce acceptăm roluri multiple de la parlamentarii notri? La mulţi ani USR!”, scrie un alt membru.





