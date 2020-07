Codrin Ştefănescu: Avem cel mai idiot Guvern din istoria României. Comitetul ăla de urgenţe a făcut totul praf şi pulbere

„E haos general si se vede clar! Guvernul liberal si comitetul āla de urgente au fācut totul praf si pulbere! Economia e in colaps, sute de mii de români fārā loc de muncā, afacerile private sunt blocate,lumea-i in depresie. Iar ei fac poze cu ambulante, raportāri sinistre si ireale, imagine proastā in toatā lumea. Avem cel mai idiot guvern din istoria României!”, scrie Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Fostul secretar general al PSD e mult mai viruleny în atacuri faţă de colegii săi de partid care par că mai degreabă meneajează echipa de la Palatul Victoria.

De altfel, au mai fost lideri ai PSD care l-au criticat pe Marcel Ciolacu pentru atitudinea sa prea moale faţă de guvernarea liberală.