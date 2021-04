Coaliţia de guvernare stă pe un butoi cu pulbere

Sesizarea Parchetului General cu o plângere penală „in rem” de către Corpul de control al premierului pe tema Registrului Electronic Naţional de Vaccinări (RENV), adică accesarea acestuia de un consilier onorific al ministrului Sănătăţii, a dus la inflamarea spiritelor în interiorul coaliţiei. Printre lucrurile invocate de Corpul de control al premierului au fost faptul că accesul la RENV a putut fi făcut de mai multe persoane din Ministerul Sănătăţii, fără a exista un act administrativ privind cine are dreptul şi cine nu să intre în cont. De asemenea, a fost ridicată problema permiterii consilierului onorific al lui Vlad Voiculescu, Ştefan Voinea, să acceseze baza de date, dat fiind că în mod obişnuit acest lucru ţine de „atribuţiile specifice unui funcţionar public”.

Poziţia Guvernului i-a determinat pe cei din USR şi PLUS să convoace şedinţe de urgenţă ale conducerilor, în urma cărora ambele formaţiuni au ieşit cu mesaje de reafirmare a susţinerii lui Voiculescu, dar şi cu anunţarea faptului că vor cere publicarea întregului raport care a stat la baza plângerii făcute la Parchetul General. De asemenea, i-au cerut lui Voiculescu să ceară o anchetă a Corpului de control al Ministerului Sănătăţii privind centrele de vaccinare „închise”, adică pentru personalul din zona de apărare şi siguranţă naţională, precum şi desecretizarea minutei şedinţei când a fost luată decizia privind înfiinţarea „centrelor speciale de vaccinare”. Surse politice din conducerea USR-PLUS au precizat pentru „Adevărul” că în urma plângerii făcute de Corpul de control al premierului a fost „depăşită o linie roşie” în ceea ce priveşte colaborarea între forţele din coaliţie, iar şeful Guvernului a procedat greşit. Urmarea: discutarea disputelor în şedinţa coaliţiei de luni.

Primul lider PNL care cere demiterea lui Voiculescu

Pe lângă scandalul pe tema plângerii penale, coaliţia s-a confruntat şi cu situaţia evacuării de la Spitalul Foişor din Capitală, alt subiect de dispută între forţele aflate la guvernare. Deputatul Ben Oni Ardelean, unul dintre vicepreşedinţii PNL, a anunţat că va cere în şedinţa de luni a partidului un vot pentru „demiterea de urgenţă” a lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sănătăţii.

„Tot circul, bâlbâiala şi bătaia de joc la adresa pacienţilor de la Spitalul Foişor au umplut paharul (...) Semnalez de câteva luni derapajele, stângăciile şi atitudinea acestui ministru. Din păcate, nu am avut parte de revizuiri ale strategiei, gândirii, comunicării sau creării de proceduri. Este clar pentru toată lumea că domnul Voiculescu este depăşit de situaţie, iar astfel vom face un bine atât lui, cât şi pacienţilor din România. Ministerul Sănătăţii are nevoie de un ministru competent la cârma sa”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Ardelean. Premierul a precizat duminică faptul că decizia privind remanierea unui ministru va fi luată doar de el, nu de un coleg de partid sau de coaliţie. Surse politice din echipa lui Florin Cîţu au punctat pentru „Adevărul” că premierul nu vrea să revoce pe nimeni până nu are loc prima evaluare a miniştrilor, în iunie sau iulie.

O replică pentru Ben Oni Ardelean a venit din partea Oanei Ţoiu, deputat PLUS şi membră în conducerea acestei formaţiuni, care a subliniat că supărarea liberalului ar fi din faptul că un consilier al acestuia are probleme cu DNA, în urma unor achiziţii din domeniul medical.

La rândul său, Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte al PNL, a cerut chemarea de urgenţă a lui Voiculescu şi a lui Raed Arafat la şedinţa coaliţiei, pentru a da explicaţii despre cum s-a ajuns la situaţia de la Spitalul Foişor. Rareş Bogdan, care în repetate rânduri l-a criticat pe Voiculescu, a vorbit şi de posibilitatea unei demiteri a lui Raed Arafat în viitorul apropiat.

