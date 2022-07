Ciucă: România devine prima ţară UE care are o viziune şi un plan pe termen mediu-lung privind sprijinul refugiaţilor din Ucraina

Nicolae Ciucă susţine că reuşita României în criza refugiaţilor reprezintă rezultatul unui efort comun a specialiştilor din cinci ministere, a agenţiilor ONU şi instituţiilor europene din ţara noastră, dar mai ales a societăţii civile.

Planul de integrare şi acomodare a refugiaţilor a fost aprobat recent prin Ordonanţă de Urgenţă şi vine cu măsuri în mai multe domenii.

„Am trecut împreună în ultimele şase luni prin momente dificile şi unice în contextul european, în procesul complex de realizare, de construcţie al răspunsului strategic al României la criza umanitară a refugiaţilor din Ucraina. Faptul că de astăzi putem vorbi despre etapa a doua de intervenţie, destinată măsurilor de integrare pe termen mediu şi lung, după părerea mea este rezultatul unui efort comun, care a presupus implicarea specialiştilor din cinci ministere, a agenţiilor ONU prezente în România, a tuturor instituţiilor europene prezente în România şi aş sublinia în mod aparte a societăţii civile.

Pot afirma fără teama că greşesc, România devine astfel prima ţară din UE care are o viziune şi un plan pe termen mediu-lung în ceea ce priveşte modalitatea de a-i sprijini pe refugiaţii din Ucraina să se acomodeze la noi în ţară, fără a simţi toate aceste efecte din ţara vecină. Nu este uşor, dar consider că planul naţional , aprobat recent prin ordonanţă de urgenţă, vine cu măsuri de sprijin. Am alocat un buget din fonduri europene şi din fonduri publice. În baza parteneriatului pe care îl avem cu agenţiile din Statele Unite, aceştia au aprobat propriul plan de răspuns în ceea ce priveşte criza refugiaţilor. Apreciez că împreună, cele două planuri reprezintă, răspunsul României şi reprezintă viitorul unei bune idei strategice la nivel european” , a declarat premierul României în cadrul conferinţei „A vision for medium and long - term Refugees Response in Europe – Romania’s Plan for an integrated and inclusive response to protect Refugees from Ukraine”