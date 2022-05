Ciucă: Toate dificultăţile prin care trecem în aceste momente ne vor întări pe noi, ca naţiune, dar şi familia europeană din care facem parte

„Guvernul României a găzduit, astăzi, deschiderea oficială a seriei de conferinţe Protecting Europe in Turbulent Times. Bucharest Leaders Summit: Enduring Power of Solidarity, organizate de Grupul de presă MediaUno, în parteneriat cu Institutul Naţional de Statistică, cu sprijinul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă”, a informat Executivul într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, cu ocazia evenimentului, premierul Nicolae Ciucă a transmis un mesaj video în care a subliniat că solidaritatea nu trebuie să se rezume doar la prezent. „Suferinţa războiului s-a apropiat de graniţele României mai mult decât şi-ar fi dorit cineva. România este un exemplu de solidaritate, recunoscut de partenerii occidentali, datorită implicării deosebite a societăţii civile în sprijinul refugiaţilor din Ucraina. Sunt convins că doar cu o astfel de atitudine putem construi o societate mai bună. Pentru că solidaritatea nu trebuie să se rezume la prezent, trebuie să dăm dovadă de solidaritate şi faţă de generaţiile viitoare. Toate dificultăţile prin care trecem în aceste momente ne vor întări pe noi, ca naţiune, dar şi familia europeană din care facem parte, doar dacă rămânem solidari şi dedicaţi principiilor umanismului, libertăţii şi sustenabilităţii.”

Consilierul de stat László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, a transmis că este ăncântat, în calitate de gazdă, „de numărul mare de speakeri care au dat curs invitaţiei şi faptul că au fost reprezentate astăzi la cel mai înalt nivel toate structurile societăţii. Mai ales în aceste vremuri turbulente este extrem de important ca leadership-ul României să se aşeze la masa discuţiilor şi, cu răbdare, să ia acele decizii de care avem nevoie pentru o dezvoltare durabilă. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă este un catalizator şi ne alăturăm de fiecare dată iniţiativelor care îşi propun să ofere acel spaţiu de dialog de care societatea noastră are mare nevoie. Aşa cum în materie de dezvoltare durabilă am demonstrat că putem fi un hub regional recunosct de comunitatea internaţională, România are capacităţile şi oportunităţile de a deveni lider regional în mai mule domenii, după cum am putut observa din intervenţiile speakerilor”.

Potrivit sursei citate, „Protecting Europe in Turbulent Times. Bucharest Leaders Summit: Enduring Power of Solidarity se desfăşoară până pe 27 mai cu conferinţe care vor avea loc aproape zilnic şi care vor viza teme diverse, de mare interes, mai ales în condiţiile războiului, printre care: energie, educaţie, sănătate, demografie, digitalizare, industrie şi investiţii”, iar „întâlnirea de astăzi reprezintă a opta ediţie din demersul iniţiat de Grupul de Presă MediaUno în parteneriat cu Institutul Naţional de Statistică”.

De asemenea, „în cadrul conferinţei de deschidere au luat cuvântul sau au transmis mesaje personalităţi de la toate nivelurile de decizie: secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană; consilieri prezidenţiali; comisari europeni; actuali şi foşti miniştri; preşedintele INS Tudorel Andrei; înalţi prelaţi ai Biserii Ortodoxe din România; ambasadori; parlamentari şi europarlamentari; lideri din structurile Armatei Române, dar şi alţi reprezentanţi de seamă”, mai arată sursa citată. .