Cîţu, despre votul noilor miniştri în Parlament: USR PLUS nu are o problemă cu PNL, ci cu mine

Premierul a declarat vineri, la Târgu Mureş, că parlamentarii USR PLUS au o problemă cu premierul, nu cu membrii Guvernului pe care îl conduce sau cu Partidul Naţional Liberal.

„Aici mie mi se pare că nu o să fie probleme, pentru că eu nu cred că cei de la USR ... Eu aşa am înţeles, că nu au o problemă cu Partidul Naţional Liberal, am înţeles că nu au o problemă cu miniştrii Partidului Naţional Liberal, au o problemă cu mine. Nu văd de ce ar vota împotriva miniştrilor, pentru că oricum, chiar dacă nu votează, Guvernul merge mai departe”, a afirmat Cîţu, conform Agerpres.



De altfel, Florin Cîţu a transmis că este îngrijorat cu privire la eventualele înţelegeri din Parlament dintre USR PLUS şi PSD, în condiţiile în care „PSD este duşmanul PNL”.