Cîţu: Bunăstarea se vede la toţi românii

„O guvernare liberală este cea care va aduce bunăstare pentru toţi românii. În acest moment, dacă nu am fi stabilizat economia şi nu am fi avut o creştere economică peste aşteptări şi nu am fi avut venituri la buget peste aşteptări, tot ceea ce facem în această iarnă cu amânarea facturilor, cu compensarea lor, cu plafonarea preţurilor. Toate acestea reprezintă costuri pe care le susţinem de la buget. Dar dacă nu am fi avut creştere economică, toate acestea s-ar fi văzut”, a declarat Florin Cîţu marţi.

Întrebat cum se resimte la el bunăstarea, premierul interimar a răspuns: „Se vede la toţi românii. Este important pentru români să se vadă”.

Florin Cîţu este premier interimar, rămas fără putere deplină după ce a pierdut încrederea Parlamentului la moţiunea de cenzură depusă de PSD şi votată alături de parlamentarii AUR şi USR. În acest moment, preşedintele Klaus Iohannis l-a propus pe Dacian Cioloş în funcţia de prim-ministru, urmând ca USR, după ce negocierile cu PNL şi UDMR în vederea formării unei majorităţi au eşuat, să vină cu propria listă de miniştri în faţa Parlamentului pentru a obţine votul de încredere.

Miniştrii pe care i-a propus USR vor fi audiaţi în Parlament marţi, începând cu orele 10.00, urmând ca votul de încredere al Guvernului să aibă loc într-un plen reunit miercuri.

Florin Cîţu, în calitate de preşedinte al PNL, a anunţat că formaţiunea pe care o conduce se va abţine în momentul voturilor pentru miniştrii audiaţi astăzi în comisii, dar şi la votul din plen de miercuri. Totuşi, a afirmat Cîţu, faptul că liberalii se vor abţine de la vot arată „responsabilitate şi deschidere”, pentru că nu vor vota împotriva USR.