Cioloş revine cu explicaţii: Bunicul meu a fost frate cu bunica lui Virgil Ardelean. Ăsta e gradul de rudenie

„Legat de Virgil Ardelean, am spus-o de mai multe ori, suntem din acelaşi sat. Eu m-am născut la Zalău, dar am copilărit la bunici, la Pericei. Bunicul meu a fost frate cu bunica lui Virgil Ardelean. Ăsta e gradul de rudenie. L-am cunoscut destul de puţin, i-am cunoscut destul de puţin familia. L-am cunoscut, evident, pentru că este din sat, de-acolo. Nu mi-e ruşine deloc cu ceea ce a făcut Virgil Ardelean, cu ceea ce a lăsat în urmă, cu modul în care şi-a făcut treaba. Eu mi-am văzut de viaţa mea, de cariera mea. Nu am beneficiat niciodată de această cunoştinţă, şi de nici o altă relaţie. Responsabilităţile pe care le-am avut mi le-am asumat direct, fără proptele“, a declarat Dacian Cioloş, într-un interviu pentru „ Libertatea“