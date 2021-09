Cioloş ameninţă cu ieşirea de la guvernare: Miniştrii USR-PLUS nu mai au ce să caute într-un Guvern unde părerea lor nu contează

„Din ce ştiu nu are unele avize. Dincolo de asta am avut o discuţie şi convenisem că nu intră pe ordinea de zi până nu avem o discuţie pe Secţia Specială. Aşa se construieşte încrederea, nu să ne punem în faţa faptului împlinit. Eu vă spun ce am discutat noi. Noi rămânem calmi, dar fermi”, a afirmat Dacian Cioloş la Digi24.

Copreşedintele USr-PLUS a subliniat faptul că nu s-a discutat încă dacă miniştrii USR-PLUS vor părăsi Guvernul.





„Nu am luat o decizie formală în partid, dar este clar că miniştrii USR-PLUS nu mai au ce să caute într-un Guvern unde părerea lor nu contează, unde nu sunt consultaţi”, a completat Dacian Cioloş