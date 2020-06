Ciolacu, replică pentru Iohannis: Dragnea e acum la închisoare. Modificările codurilor penale nu au ajutat niciun PSD-ist

„Presedintele nu a iesit sa spuna in detaliu la ce se refera. Codurile Penale nu au fost modificate. De cate ori face guvernul o tampenie, Presedintele iese cu o declaratie sa acopere. In acest moment Liviu Dragnea este in inchisoare, deci toate modificarile nu au ajutat niciun PSD-ist sa nu intre la inchisoare, sunt minciuni sa ajute guvernul Orban”, a zis Ciolacu. Întrebat daca este de acord cu desfiintarea SIIJ, acesta a raspuns: `Eu am luat act de decizia CSM'.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, după o discuţie cu premierul Ludovic Orban, că Guvernul va trimite în Parlament o iniţiativă legislativă pentru a ”repara legile Justiţiei”, care sunt ”în funcţiune şi sunt imperfecte”.

„Este nevoie de un pas hotărât şi curajos. Guvernul va veni cu iniţiativă legislativă pentru a repara Legile Justiţiei. Trebuie să ducem la bun sfârşit, dragi români, ceea ce am început acum un an de zile, la Referendum, când am oprit această măcelărire a Legilor Justiţiei. Dar ele sunt în funcţiune şi sunt imperfecte. Trebuie continuată această procedură”, a anunţat preşedintele Klaus Iohannis

Şeful statului a mai spus că în perioada următoare vor avea loc consultări pe această temă. „Am urmărit, poate şi dumneavoastră aţi văzut, în spaţiul public a început o discuţie ciudată. În PSD şi între PSD şi sateliţii PSD, încep să îşi plătească poliţe. Au fost câteva aşa-numite dezvăluiri din perioada când PSD a atacat violent justiţia, când PSD a atacat violent legile justiţiei”, a adăugat şeful statului.