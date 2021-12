Ciolacu: „Exclus ca eu vreodată să susţin vaccinarea obligatorie. Este dreptul fiecăruia să decidă”

„Exclus ca eu vreodată să susţin vaccinarea obligatorie”, a spus Ciolacu la România TV.

„Preşedinta Comisiei are dreptul la opinie. Eu am trăit sub comunism când toate lucrurile îţi erau impuse. Cred, în continuare şi cu convingere, că nu trebuie impusă obligativitatea vaccinării. Este dreptul fiecăruia să decidă", adăugat el.

„Eu m-am vaccinat de trei ori. Mă uit în fiecare seară să văd dacă am solzi, coadă sau degete mai lungi. Nu, nu s-a întâmplat. Sunt la fel de sănătos. Adevărat, cel care nu se vaccinează trebuie să respecte şi dreptul meu la viaţă. El va avea mai multe lucruri de respectat decât mine, care m-am vaccinat”, a spus Ciolacu.

Von der Leyen a declarat miercuri că este nevoie de o dezbatere privind vaccinarea obligatorie împotriva COVID-19, în UE.

„Este nevoie de discuţii şi de o abordare comună, dar este o discuţie care trebuie purtată”, a spus Von der Leyen.

Ea a precizat însă, că exprimă o „opinie personală”, şi că în materie de sănătate, competenţele în UE aparţin „în totalitate” statelor membre.

