Cele 10 companii abonate la bugetul Sectorului 6. Primarul Mutu a oferit sute de mii de euro unor firme cu 1 salariat

1. AND Construct. Este firmă polivalentă căreia în domeniul construcţiilor i-au fost încredinţate pe parcursul a 3 ani lucrări acoperind o plajă extrem de diversificata. Societatea a avut pe SICAP ca unic colaborator ADP Sector 6.Anul înfiinţării: 1994, administrată din 2016 de către Marin Daniela, firma avea activitate “pe zero” înainte de 2016.

7 salariaţi





2. Aproma Impex – Este o firmă cu un flux foarte mare de achiziţii pe parcursul celor 3 ani, clientul favorit pe SICAP fiind ADP6, cu 99,99% din întreaga sa activitate. Anul înfiinţării: 2011. I-a crescut fulminant activitatea după 2016.

1 salariat. Proprietarul firmei are 70 de ani.





3. Dexter Tars – Este o firmă care în fiecare an din ultimii 3, îşi aşteaptă cuminte rândul cand vine vorba de lucrări de reparare drumuri. Are contracte pe SICAP încheiate DOAR cu ADP Sector 6. Anul înfiinţării: 2015, fără activitate înainte de 2016.

2 salariaţi





4. Euro Tehnic Expert – Este o firmă înfiinţată în anul 2016, care, cel puţin pe SICAP, începând cu anul în care a luat naştere lucrează doar cu ADP 6, iar volumul de achiziţii în aceşti 3 ani este unul considerabil. Anul înfiinţării: noiembrie 2016.

1 salariat, administratorul firmei are 24 de ani.





5. Fabbro Expert – Firmă tânără, apărută în noiembrie 2019 în sectorul 6, care în decembrie 2019 primeşte primul contract pe SICAP de la ADP6, care va ramane sprijin pentru societate şi în anul 2020 prin alte 2 contracte, de altfel singurele după SICAP. (Livrează activităţi ilegal, neavând activitate autorizată pentru lucrări de demolare). Anul înfiinţării: 2019.

0 Salariaţi

Administratorul firmei este acelaşi cu al firmei de mai jos, Vivian Comercial Solutions.



6. Vivian Commercial Solutions – Este o firmă înfiinţată în anul 2016 în Sectorul 6. Începe să activeze pe SICAP cu anul 2019, an din care va avea ca stâlp in dezvoltarea sa ADP Sector 6, ţinând cont de configuraţia achiziţiilor dintre cele 2. Anul înfiinţării: noiembrie 2016.

1 salariat

Administratorul firmei este acelaşi cu al firmei de mai sus, Fabbro Expert.

7. Fun Attraction Expert Service – Este o firmă nişată ca expertiza pe zona de RSVTI locuri de joacă, înfiinţată in anul 2017, care in afara anului 2018 cand alături de ADP6 mai avea client şi ADP2, de atunci doar ADP6 a continuat colaborarea şi in anii următori, fiind singurul contractant după SICAP pentru societate. Anul înfiinţării: 2017.

1 salariat





8. Gav Ext Instal – Este înfiinţată în anul 2017, colaborator al ADP6 pe zona de irigaţii care este şi singurul contractant după SICAP. Anul înfiinţării: 2017.

1 salariat





9. General Business Serv – Societate înfiinţată în anul 2018, devenind apoi furnizorul ADP6 de echipamente de protecţie, de lucru. Nu are alte achiziţii pe SICAP în afara acelora cu ADP6.Administrator, o persoană împuternicită, persoană de 65 de ani din Vaslui.

1 salariat



10. Operativ Consult DCG – Societate care deşi înfiinţată in anul 2008 nu are un istoric de achiziţii pe SICAP până in 2019, an in care încheie doar cu ADP6 6 contracte de lucrări insumand aproximativ 1.400.000 lei. Colaborarea continua si in anul 2020 şi pana la 28.05.2020 deja incheiasera 3 contracte in valoare de aproximativ 850.000 lei.

Anul înfiinţării: 2008.

2 salariaţi



”Niciuna dintre aceste firme nu îşi desfăşoară activitatea la sediul social. Concluzii: Aceste firme nu ar exista şi nu ar funcţiona pe piaţa liberă dacă nu ar exista relaţia cu Primăria Sectorului 6. Au fost înfiinţate având ca unic scop exploatarea unei relaţii comerciale pe o perioadă determinată cu PS6. Din SICAP nu rezultă că ar lucra şi cu alte primării, doar cu foarte mici excepţii. Acest gen de societăţi nu îşi propun la înfiinţare dezvoltarea şi expansiunea, pentru că altfel ar fi avut şi alţi clienţi. Ele doar valorifică o oportunitate temporară”, susţine Ciprian Ciucu.