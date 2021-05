Ce spune Ioana Mihăilă despre numirea lui Voiculescu în funcţia de consilier sau secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

„Am avut aceleaşi obiective cu Vlad Voiculescu legate de Sănătate. Dacă se va hotărî să vină să ajute, e decizia lui”, a declarat Ioana Mihăilă, întrebată dacă îl va lua pe Vlad Voiculescu drept consilier.

Ministrul Sănătăţii nu a negat nici faptul că ar putea cândva să aibă loc o revenire a acestuia ca secretar de stat „După ce toată lumea va respira şi se va linişti, se va vedea şi contribuţia lui. Depinde de decizia lui”, a completat Mihăilă

Întrebată dacă îl ştia pe Voiculescu înainte de a ajunge la Ministerul Sănătăţii, Mihăilă a precizat: „Da, îl cunoaşteam dinainte. Eu am aderat la PLUS din prima zi în care s-a putut. Am fost colegi în Consiliul Naţional”

Întrebată dacă din luna septembrie este posibil să nu mai purtăm mască nici pe stradă, Ioana Mihăilă a răspuns: „Cred că încă înainte de luna septembrie am putea să începem să renunţăm la mască în spaţiile deschise. Vom vedea eventual dacă vom corela şi cu numărul şi procentul de persoane vaccinate din localitatea respectivă şi cred că ar fi un bun stimulent să facem aşa, ca să se simtă şi autorităţile locale, dar şi cetăţenii care locuiesc într-o anumită localitate, motivaţi să se vaccineze, dar cred că renunţarea la purtarea măştii în spaţiile deschise care nu sunt aglomerate poate să vină chiar înainte de toamnă, cu condiţia ca un mare procent al populaţiei dintr-o anumită zonă să fie vaccinat. Nu aş vrea să dau date exacte pentru că depinde de mai mulţi factori care nu sunt numai în controlul autorităţilor”.