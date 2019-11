Ce spun Dăncilă şi Manda despre cearta din CEX. Explicaţii ridicole: A alergat după mine pe holuri

Liderii PSD au venit cu nişte explicaţii ridicole după cearta care a avut loc între tabăra Manda-Vasilescu şi Viorica Dăncilă. Până la urmă, Claudiu Manda şi Lia Olguţa Vasilescu venit la conferinţa de presă organizată de Dăncilă.

Redăm dialogul între jurnalişti şi liderii PSD:

De ce v-aţi certat cu domnul Manda?

Îl vedeţi pe domnul Manda lângă mine. Nu ştiu cine a dat aceste informaţii. Plâng foarte greu. Am avut lacrimi când am văzut că am intrat în turul doi. Erau lacrimi de bucurie.

Cum vreţi să candidaţi alegerile cu o proastă, domnule Manda?

Claudiu Manda: Sunt exagerări. La Dolj Viorica Dăncilă a ieşit pe locul întâi. Restul e cancan.

Doamna Vasilescu, mai sunteţi în continuare şefa de campanie a doamenei Dăncilă?

Sunt în continuare şeful de campanie al doamnei Dăncilă. Suntem foarte mobilizaţi şi vom câştiga aceste alegeri.

De ce aţi plecat din şedinţă?



Viorica Dăncilă: Am vorbit la telefon.

Şi domnul Manda nu a venit după dvs?

Da, a alergat după mine pe holuri (ironică).

Doamna Dăncilă, e domnul Manda bărbat sau nu?

Lia Olguţa Vasilescu intervine: Asta trebuie să mă întrebaţi pe mine.