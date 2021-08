Ce scria presa americană în 2000 despre arestarea lui Florin Cîţu FOTO

În arhivele publicaţiilor din Statele Unite au găsit detalii despre arestarea premierului Florin Cîţu în urmă cu 20 de ani şi procesul prin care a fost condamnat penal pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. Informaţia a fost prezentată pe scurt, alături de alte informaţii similare.



Duminică, 3 decembrie 2000, la ora 02:11, aflat la volanul unei maşini, Florin Cîţu a fost oprit în trafic la intersecţia străzilor Elwood Drive (devenită între timp University Boulevrad) şi Lincoln Way din oraşul Ames. Florin Cîţu a fost depistat sub influenţa băuturilor alcoolice.



Florin Cîţu a fost arestat şi pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. Ziarul local The Ames Tribune scria luni, 4 decembrie, că Florin Cîţu avea 28 de ani şi locuia în clădirea situată pe strada Squaw Creek Drive, nr. 600.



Intersecţia în care a fost prins băut la volan se află la doi kilometri de locuinţa de atunci a lui Florin Cîţu, fiind situată la aproximativ jumătatea distanţei dintre campusul universitar şi locuinţă. Florin Cîţu a fost condamnat la 26 martie 2001 la două zile de închisoare şi 1.000 de dolari amendă pentru comiterea infracţiunii de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

Vezi şi: Cîţu, întrebat dacă a fost închis două zile în SUA: Acum 20 de ani am condus sub influenţa alcoolului. Am plătit o amendă foarte mare. A trebuit să-mi vând maşina