Caracatiţa PSD: Ce firme au primit bani din subvenţiile partidului condus de Dragnea

Potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial despre firmele indicate de documentele din raportul AEP, printre beneficiari se numără şi multe instituţii de presă sau televiziuni, relatează G4Media.

Anul trecut, Van Consulting Solution SRL ar fi primit 369.926 lei, firma avândui pe acţionari pe Nicolae Răzvan Ciobanu şi Andrei Nicolae Vasile. La sfârşitul anuluui trecut, Răzvan Ciobanu raclama într-o scrisoare către Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor posibile abuzuri ale foştilor şefi DNA, Daniel Morar şi Laura Codruţa Kovesi.

Potrivit PressOne, Nicolae Răzvan Ciobanu este proprietarul din acte al firmei Van Consulting Solutions, care a înregistrat domeniul destanga.ro. Site-ul distribuie materiale împotriva opoziţiei, împotriva mişcării Rezist şi împotriva preşedintelui Klaus Iohannis. Săptămâna trecută, pagina de Facebook al site-ului a fost închisă de către Facebook, într-un val de eliminare a paginilor care „manipulau opinia publică” în favoarea PSD.

Zenvertising SRL ar fi primit în 2018 1.866.849 lei de la PSD. Condusă de Bogdan Mihai Şuică şi Carmen Daniela Creţu, firma a fost înfiinţată în 2016 şi are ca domeniu de activitate administrare pagini web.



Ridzone Creativ SRL ar fi primit în 2018 325.015 lei de la PSD. Firma aparţine lui Alexandru Mircea Zamfirescu şi Gheorghe Catrinel Maria, aceasta din urmă deţinând şi licenţa pentru postul România TV.

IRES SRL ar fi primit în 2017 şi 2018 suma de 1.845.904 lei. A aparţinut până în martie 2016 lui Vasile Dîncu. Firma a fost vândută către omul de afaceri clujean Ovidiu Iacob Turcu.

Abis Media SRL ar fi primit în ultimii doi ani 214.634 lei de la PSD. Firma aparţine Ancăi Nicoleta Alexandrescu, consilierul de comunicare al premierului Viorica Dăncilă.



Twenty Media SRL ar fi primit în 2017 suma de 309.000 lei iar în 2018 557,913 lei de la PSD. Firmaţa este deniţinută de Mihai Cristian şi Alin Ciprian Chiriac şi are ca domeniu de activitate publicitatea.



Piar Media Consulting ar fi încasat în total 370.652 lei de la partid. Acţionarii sunt Băţăgui Alexandru şi Antal – Peter Rozalia. Alexandru Băţăgui este specialist în IT al PSD-ului. Acesta a fost audiat ca martor în dosarul Referendumul, în care a fost condamnat Liviu Dragnea. Băţugoi era responsabil de transmiterea SMS-urilor către secţiile de votare.



Bright Horizons SRL ar fi încasat în 2018 2.281.986 lei din subvenţia primită de PSD, iar ca domeniu de activitate are consultanţa pentru afaceri şi management. Acţionari sunt Corina Petrescu şi Petru Victor Pânzaru, acesta din urmă ocupând până în 2012 funcţia de director în cadrul Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii SA.

Press Media Electronic SRL ar fi încasat de la PSD anul trecut 1.254.776 de lei. Societate este deţinută în proporţie de 94% de Bogdan Chirieac, de Rudolf Crişan Andreescu şi Valentin Vîlcu cu câte 3 la sută. Toţi trei sunt jurnalişti la siteul DCnews.ro.

SC International Brands Consultants ar fi încasat în 2018 suma de 2.130.148 de lei de la PSD. Aceasta a aparţinut până în 2013 consultantului politic Vasile Dîncu, care mai apoi a vândut acţiunile către Ilie Ştefan, domiciliat în Bucureşti.



Jurindex SRL ar fi primit de la PSD în 2017 şi 2018 suma totală de 391.325 de lei. Aceasta aparţine jurnalistului Răsvan Savaliuc, cel care controlează siteul luju.ro, mai scrie G4Media.

Mediafax SA, societate administrată de Adrian Sârbu, proprietarul agenţiei de presă Mediafax.ro, ar fi primit în 2017 şi 2018 1.712.750 de lei.

Vinerea trecută, deputatul Florin Roman, vicepreşedinte al PNL, a prezentat public o serie de documente despre care a spus că fac parte dintr-o notă de informare a AEP, după controlul la PSD. Potrivit acestora, în 2017 şi 2018, PSD a plătit sume importante de bani unor firme care ar avea legătură cu jurnalişti, în mod direct sau indirect. Documentul cuprinde şi o listă cu numele acestor firme, dar şi cu sumele plătite din subvenţii acestora. În documente se precizează sumele sunt aproximative, „valoarea corectă fiind menţionată după finalizarea misiunii de control”.

„Îi acuz deschis de spălare de bani şi deturnare de fonduri. Vă pun la dispoziţie o copie după actul de control a Autorităţii Electorale Permanente. Este principalul motiv pentru care PSD a schimbat în regim de urgenţă conducătorul Autorităţii Electorale Permanente şi şi-a pus acolo omul care de fapt se face responsabil de spălare de bani şi de deturnare de fonduri în special pentru bani negri pentru partid şi pentru plata la negru şi în alte cazuri prin firme a unor jurnalişti pe care îi vedeţi în studiourile centrale de televiziune, în special de la Antena 3 şi România TV care sunt prezentaţi ca şi analişti independenţi dar care beneficiază la greu de susţinerea financiară a Partidului Social Democrat”, declara Florin Roman într-o conferinţă de presă.

