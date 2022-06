Bogdan Aurescu, întrevedere cu ministrul sârb al Afacerilor Externe, Nikola Selaković. Ce teme au fost pe agenda discuţiilor

„Consultările dintre cei doi demnitari s-au axat pe modalităţile concrete de extindere şi diversificare a dialogului politic şi sectorial, inclusiv din perspectiva sprijinului acordat de România parcursului european al R. Serbia, precum şi pe aspecte de interes privind problematica respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Vizita ministrului afacerilor externe al Republicii Serbia are loc în contextul soluţionării, ca urmare a demersurilor diplomatice ale României, a aspectelor privind atribuirea proprietăţii complexului „Luceafărul” din Vârşeţ, Republica Serbia, către statul român.

Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat interesul autorităţilor române pentru asigurarea unui tratament egal în materia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale pe întreg teritoriul celor două state. Totodată, a transmis interesul părţii române privind reluarea lucrărilor Comisiei Mixte Interguvernamentale România-Serbia pentru Minorităţi Naţionale, fiind agreată cu omologul sârb realizarea unei noi sesiuni a acesteia până la finele anului 2022, ocazie cu care să fie semnat şi cel de-al treilea Protocol al Comisiei Mixte”, s earată într-un comunicat al MAE.

„Ambii miniştri au susţinut necesitatea impulsionării schimburilor comerciale bilaterale, astfel încât să fie atins potenţialul real de cooperare, şi au convenit ca sesiunea viitoare a Comisiei Economice Mixte Interguvernamentale România - R. Serbia să aibă loc în a doua parte a anului 2022, cu scopul de a identifica noi modalităţi de impulsionare a contactelor la nivelul comunităţilor de afaceri din cele două state. De asemenea, la propunerea ministrului român de externe, a fost convenită organizarea unui Forum de afaceri şi intensificarea dialogului între miniştrii de linie. Totodată, consultările politice au ocazionat o amplă trecere în revistă a stadiului şi perspectivelor de avansare a proiectelor de cooperare sectorială, cu accent pe domeniile energie, transport, turism, afaceri interne, educaţie, cultură, tineret, inclusiv din perspectiva oportunităţilor generate prin Programele INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia.”, completează sursa citată.

Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat susţinerea României pentru avansarea parcursului european al Republicii Serbia, respectiv importanţa alinierii partenerilor Uniunii Europene la Politica Externă şi de Securitate a Uniunii (PESC). Totodată, a subliniat disponibilitatea părţii române de a furniza expertiză în domeniul integrării europene, pe baza experienţei acumulate de România, atât în perioada preaderării, cât şi în calitate de membru al Uniunii Europene.

De asemenea, cei doi miniştri au avut un amplu schimb de vederi şi evaluări privind situaţia de securitate din regiune, cu accent pe Balcanii de Vest, inclusiv situaţia din Bosnia şi Herţegovina, şi agresiunea armată a Federaţiei Ruse la adresa Ucrainei.

În marja vizitei, cei doi miniştri de externe au semnat Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii „Luceafărul” României, şi respectiv Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului.

„Am avut astăzi o agendă de convorbiri foarte bogată, aşa cum este de aşteptat între două state vecine, care se confruntă în acelaşi timp cu provocări comune, inclusiv în actualul context regional de securitate. Am efectuat astăzi împreună o evaluare cuprinzătoare a stadiului actual al relaţiilor dintre România şi Republica Serbia, care ne va permite, fără nicio îndoială, să consolidăm şi să extindem dialogul şi cooperarea bilaterală. Unul dintre principalele rezultate ale vizitei o reprezintă soluţionarea unui dosar care exista de foarte mult timp pe agenda bilaterală şi anume atribuirea proprietăţii complexului “Luceafărul” din Vârşeţ, Republica Serbia, către statul român, şi aţi asistat mai devreme la semnarea Acordului dintre cele două guverne în acest sens.

Mulţumesc foarte mult domnului ministru, dragă Nikola, pentru eforturile pe care le-aţi făcut, pentru angajamentul dumneavoastră, alături de alţi înalţi oficiali ai Republicii Serbia, în soluţionarea acestui dosar. Semnarea acestui Acord vine să concretizeze eforturi susţinute pe care le-am făcut la nivelul diplomaţiei române, precum şi împreună, pentru dobândirea acestui imobil, care are o semnificaţie deosebită din perspectiva moştenirii culturale şi spirituale româneşti în Republica Serbia”, a afirmat Aurescu.

„De altfel, astăzi am discutat despre ideea de a deschide Institute sau centre culturale române în Serbia şi, respectiv, în România - la Belgrad, respectiv cu o filială la Vârşeţ. De asemenea, tot astăzi am semnat, împreună cu domnul ministru, un alt Acord foarte important între cele două Guverne, privind cooperarea în domeniul educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului. Este un document de cooperare care va crea oportunităţi importante pentru generaţiile tinere, pentru schimburile interumane, va stimula interesul reciproc pentru valorificarea moştenirii culturale comune şi va facilita înţelegerea mai bună a resorturilor care stau la baza funcţionării societăţilor noastre, în strânsă conexiune, evident, cu provocările şi reaşezările contemporane, inclusiv de valori şi de norme. Aş dori să punctez şi faptul că Acordul conţine şi prevederi care au, în domeniul educaţiei, legătură directă cu persoanele care aparţin minorităţilor naţionale înrudite din România şi, respectiv, Republica Serbia” a mai punctat Aurescu.

Liderul diplomaţiei de la Bucureşti a vorbit şi de situaţia minorităţilor. „Şi pentru că am vorbit despre minorităţi naţionale înrudite, o temă importantă pe agenda noastră a fost legată de acestea şi am abordat astăzi necesitatea şi am convenit, de altfel, ca până la finalul anului să avem o nouă sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale pentru minorităţile naţionale, la care să fie semnat şi al treilea Protocol al acesteia. De asemenea, am discutat despre importanţa utilizării acestui mecanism împreună cu domnul ministru. Până la urmă, beneficiarii efortului nostru sunt persoanele care aparţin minorităţilor noastre înrudite, indiferent de modul în care ele sunt desemnate sau de locul unde locuiesc pe teritoriul statului sârb sau teritoriul statului român, pentru că, până la urmă, minorităţile înrudite îmbogăţesc cultura şi, de asemenea, creează legături strânse între statele noastre, rămânând, în acelaşi timp, cetăţeni loiali ai ţărilor în care locuiesc.

Printre domeniile prioritare de cooperare pe care le-am discutat astăzi a fost şi cooperarea în domeniul economic. Republica Serbia este un partener comercial important al României în regiune. Avem, anul trecut, deja schimburi aproape de 2 miliarde de euro, care, anul acesta, conform datelor disponibile, sunt în creştere. Este foarte important să stimulăm şi mai mult acest efort, acest proces. Şi, de aceea, am convenit astăzi să organizăm în acest an, de îndată ce va fi posibil, o nouă sesiune a Comisiei mixte economice dintre ţările noastre, precum şi un Forum de afaceri, pentru a stimula legăturile între comunităţile noastre de afaceri şi dezvoltarea cooperării noastre economice, în general”, a completat ministrul.