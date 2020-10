Baronul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, se retrage din politică. Merge la Curtea de Conturi

”Dragi giurgiuveni,

Pentru noi toţi, Giurgiu înseamnă „FAMILIE”, iar familia reprezintă totul: armonie, comunicare, înţelegere, respect şi, nu în ultimul rând, iubire. Familia înseamnă „ACASĂ”, şi Giurgiu este pentru mine, şi cred că şi pentru voi, „acasă”.

Este greu să rezumi în câteva vorbe o viaţă de om, dar pot spune că, timp de 30 ani, cât am fost în familia politică a social-democraţilor, am făcut tot ce a stat în puterile mele ca acest judeţ, şi România, în ansamblul ei, să îşi atingă potenţialul enorm de dezvoltare pe care îl are.

Alături de prietenii şi colegii social-democraţi am pus umărul alături de administraţia locală şi judeţeană pentru dezvoltarea comunităţii în care trăim cu toţii. Toate proiectele de dezvoltare a judeţului au fost legate în mod direct de susţinerea pe care am avut-o de la nivel central.

Finanţarea importantă pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală, sprijinul ministerial pentru derularea de proiecte, inclusiv din fonduri europene, toate au fost posibile pentru că dintotdeauna Partidului Social Democrat a înţeles nevoia acută de dezvoltare pentru Giurgiu.

Am fost mereu alături de primarii localităţilor giurgiuvene, indiferent din ce partid au făcut parte, şi le-am susţinut proiectele, ştiind cât de importante sunt ele pentru locuitorii judeţului, pentru crearea condiţiilor de viaţă decenta şi civilizată.

A sosit însă momentul să mă retrag din viaţa politică.

Spuneam la început că GIURGIU ESTE FAMILIA MEA. Şi când spun acest lucru mă refer la familia care, deşi trece prin multe încercări, suişuri şi coborâşuri, este întotdeauna ÎNCREZĂTOARE şi UNITĂ. Aşa îmi doresc să rămâneţi în continuare!

Experienţa mea profesională de peste 30 de ani, acumulată atât în sectorul privat cât şi în cel public, precum şi experienţa politică de 30 ani în PSD, mă fac să cred că dumneavoastră, dragi social-democraţi giurgiuveni veţi continua munca mea cu IMPLICARE, PROFESIONALISM şi EXCELENŢĂ.

Pentru aceşti 30 de ani petrecuţi în slujba dumneavoastră, pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o în atâtea rânduri, vă mulţumesc. Fiecăruia dintre dumneavoastră şi din tot sufletul.

Pentru mine politica înseamnă să oferim un viitor mai bun copiilor noştri. Am încredere în dumneavoastră dragi colegi şi simpatizanţi social-democraţi giurgiuveni. Am certitudinea că veţi crede în continuare în politicienii de stânga!

Întotdeauna alături de #giugiuveni, cu aleasă preţuire, al dumneavoastră, Niculae Bădălău”, a scris fostul lider al PSD Giurgiu pe Facebook.