Aurescu, despre prezenţa lui Biden la Summit-ul B9: A arătat încrederea în România şi în Iohannis, dar şi preocupare pentru situaţia de securitate din regiune

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a catalogat drept „un summit de succes” summitul B9 găzduit de preşedintele Klaus Iohannis săptămâna aceasta, la care, pentru prima oară a participat un preşedinte al Statelor Unite ale Americii. El a explicat că reuniunea la nivel înalt a avut loc „la momentul potrivit”, raportat la decizia Rusiei de a trimite trupe militare în regiunea Mării Negre, fiind „o foarte bună ocazie de a analiza aceste evoluţii”, dar şi pentru că are loc înainte de summit-ul NATO programat a avea loc curând la Bruxelles.

„Summit-ul a fost un succes pentru că a fost extrem de substanţial. Pe de o parte, am discutat despre aceste evoluţii îngrijorătoare şi care se menţin îngrijorătoare, pe de altă parte, am pregătit summit-ul NATO şi declaraţia comună pe care am adoptat-o a fost una extrem de substanţială, extrem de cuprinzătoare, foarte clară, cu foarte multe elemente care ţin de agenda actuală şi agenda summit-ului NATO. De ce a venit preşedintele Biden? Tocmai pentru că summitul acesta şi formatul B9 în general a căpătat o consistenţă deosebită în ultimii ani şi aceasta graţie eforturilor pe care România, împreună cu Polonia dar şi cu celelalte state de pe flancul estic le-au făcut tocmai pentru a aduce regiunea Mării Negre pe agenda Alianţei Nord-Atlantice. Este un progres pe care îl putem vedea de la summit la summit NATO – dacă ne uităm de la summitul din 2014 până în prezent, cu un vârf deosebit la summit-ul NATO din 2016, respectiv cel din 2018, atunci când graţie eforturilor României, mai ales, dar şi ale Poloniei şi altor state de pe flancul estic, se precizează clar că securitatea Mării Negre este parte integrantă a securităţii euro-atlantice şi acesta este şi mesajul pe care prezenţa preşedintelui Biden îl dă. Practic, preşedintele Biden, acceptând invitaţia preşedintelui Iohannis de a veni la summit arată, pe de o parte, încredere în România şi în preşedintele Iohannis, arată, pe de altă parte, preocuparea pentru situaţia de securitate din această regiune şi, în acelaşi timp, reprezintă o formă de sprijin pentru statele aliate de pe flancul estic în general pentru eforturile NATO de a răspunde acestor provocări ale Federaţiei Ruse”, a afirmat ministrul afacerilor Externe în emisiunea Insider Politic, difuzată de Prima Tv.

Liderul diplomaţiei de la Bucureşti a menţionat că preşedintele SUA a menţionat, în intervenţia sa la summit-ul B9, în două rânduri, ataşamentul faţă de articolul 5 din Tratatul de la Washington, care este baza securităţii colective a NATO.

Aurescu a catalogat de asemenea participarea online a preşedintelui Joe Biden la summit-ul de la Bucureşti drept un succes, el subliniind că „diplomaţia în general, de un an şi ceva, s-a mutat în online, cu unele excepţii în funcţie de evoluţiile situaţiei pandemice” şi arătând că şi preşedinţii altor state au participat la summit tot de la distanţă.

Ministrul român de Externe a arătat şi că preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu actualul preşedinte american în anul 2015, la Casa Albă, în momentul n care Joe Biden ocupa funcţia de vicepreşedinte