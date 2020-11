ANALIZĂ. Trump sau Biden? Efectul prin ricoşeu asupra României al rezultatului alegerilor prezidenţiale din SUA

Numele liderului de la Casa Albă în mandatul 2021-2024 va conta mai ales în ceea ce priveşte relaţiile diplomatice ale Statelor Unite cu UE, NATO, dar va influenţa şi relaţiile bilaterale, de la caz la caz, în funcţie de interesele de politică externă ale administraţiei americane. „Adevărul” a discutat cu mai mulţi foşti miniştri de Externe şi specialişti despre ce schimbări ar putea avea loc în cadrul relaţiilor româno-americane după alegerile prezidenţiale din Statele Unite, fie că are loc realegerea lui Donald Trump pentru un nou mandat, fie că la Casa Albă va ajunge democratul Joe Biden.

În primul rând, experţii susţin că Parteneriatul Strategic între România şi Statele Unite va fi consolidat indiferent de administraţia care se va afla la putere după alegerile din 3 noiembrie: „Indiferent cine va conduce la Casa Albă, aspectele Parteneriatului Strategic rămân neschimbate. Pot apărea diferite de nuanţă referitoare la relaţia transatlantică. Accentul lui Biden cred va fi pentru promovarea multilateralismului. În schimb, relaţia bilaterală va fi încurajată mai mult de Trump. Nu sunt probleme pentru noi în ceea ce priveşte relaţiile cu partenerii americani. Asta e clar”, a precizat pentru „Adevărul” Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe în perioada 2012-2014.

La rândul său, directorul general al Institutului Diplomatic Român (IDR), Iulian Fota, susţine că România va continua să aibă o relaţie foarte bună, indiferent de administraţia care ajunge la putere, dar că diferenţele pot fi resimţite la nivel de raportare a relaţiilor SUA-UE sau SUA-NATO: „Sunt diferenţe majore între cei doi, Trump şi Biden. Soluţiile propuse pentru politica externă sunt diferite. Însă în ceea ce priveşte politice sectoriale, cum sunt şi relaţiile cu România, acestea nu se schimbă. România nu are ce pierde direct în urma acestor alegeri. Însă pot pierde aliaţii noştri din diferite organisme. Nu-l văd pe Trump decis pentru relaţii mai bune cu UE în al doilea mandat, la fel nu văd cum ar putea critica Rusia, din moment ce în primul mandat nu a făcut asta. Biden deja a anunţat că vrea să lucreze cu UE, iar germanii au şi salutat gestul lui. Cred că preferabil, dacă ne uităm la relaţiile indirecte, ar fi Biden”.

Corlăţean: Administraţiile republicane, mai atente cu România

Titus Corlăţean, fost ministru de Externe, punctează că, istoric vorbind, administraţiile republicane au fost interesate mai mult cooperarea cu România. Iar pragmatismul administraţiilor republicane poate fi identificat uşor, prin marile decizii luate de administraţii precum Bush sau Trump „E opinie largă că în timpul administraţiilor republicane s-au întâmplat lucruri mai consistente în relaţia cu România: propunerea de aderare la NATO, aderarea devenită realitate sub administraţia Bush. Într-adevăr, proiectul scutului de la Deveselu a fost anunţat şi operaţionalizat în timpul administraţiei democrate, dar a fost suplimentat de republicani. Acum observăm numeroase proiecte strategice cu un conţinut important: coridoare strategice, cum e Gdansk-Constanţa, proiect de securitate privind energia, dacă gândim la reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă. Pe o analiză cantitativă, administraţiile republicane au mai atente cu România”, a subliniat social-democratul care a condus diplomaţia românească între 2012 şi 2014.

Analiştii politici au identificat mai multe nuanţe în ceea ce priveşte viitorul relaţiei între România şi Statele Unite, după alegerile prezidenţiale. De exemplu, analistul politic Radu Magdin consideră că pentru România, din prisma raportării la Rusia, administraţia Biden ar fi mai potrivită ţării noastre. „Discursiv democraţii sunt mai atrăgători pentru noi, inclusiv ca politică raportat la Rusia. Trump şi republicanii sunt mai axaţi pe China şi au un stil mai dur faţa de UE, regiunea din care facem parte. Iniţiativa celor Trei Mări însă va continua indiferent de administraţie. Dincolo de temerile periodice ale CEE asupra interesului american, să vedem realitatea faptelor: Estul a crezul că Obama abandonează CEE pentru pivotul asiatic, dar Biden si Nuland au fost foarte prezenţi în regiune, după acţiunile Rusiei în Ucraina. Iar Trump nu a desfiinţat nici NATO şi nu ne-a vândut ruşilor, cum erau speriaţi unii şi alţii, ci a girat mişcările Pentagonului în regiune, care ne avantajează”, a precizat analistul politic Radu Magdin.

„Investiţii americane fără precedent”

Pe de altă parte, analistul politic George Rîpă susţine că administraţia Obama a acţionat prea moale în ceea ce priveşte intervenţia Rusiei în Ucraina, ceea ce ridică semne de întrebare privind modul cum ar gestiona probleme de securitate din Flancul Estic al NATO. În schimb, republicanii au arătat mai mult pragmatism în ultimii ani. „SUA rămân un prieten şi un partener de încredere pentru România, indiferent de cine va câştiga alegerile. O victorie a preşedintelui Trump ne oferă totuşi garanţia că Washingtonul continuă politica activă din estul Europei, transferul de trupe, de bani şi de tehnică militară, atât pentru aliaţii din NATO cât şi pentru state care au nevoie de sprijin pentru a se apăra în faţa Rusiei, aşa cum este Ucraina. Poate cel mai important, o victorie a lui Trump ne asigură angajamentul american pentru proiectul Intermarium, cel mai important proiect geopolitic, strategic, militar şi economic pentru România în 2020. Administraţiile republicane au fost mereu mai dure cu statele autoritare, cu statele care încalcă ordinea şi legea internaţională. Administraţia Trump este extrem de activă în România. Tocmai de aceea vedem investiţii americane fără precedent în economia României, în industria militară, în industria energetică şi chiar în infrastructură”, a atras atenţia George Rîpă.

De altfel, analistul a subliniat că americanii au insistat în ultimii ani ca toate ţările să investească mai mult în tehnica militară a NATO. „Un alt succes al administraţiei Trump este întărirea NATO. Alianţa este astăzi mai puternică decât a fost vreodată în ultimii 30 de ani. Acest lucru se întâmplă datorită îndemnurilor preşedintelui Trump de a creşte bugetele militare”, a mai afirmat George Rîpă.

Şi analistul politic Radu Magdin a punctat faptul că indiferent de cine va fi la putere, dimensiunea economică rămâne importantă.„Ambele (n.a.- administraţii) înseamnă continuitate fata de noi pe partea securitară. Dar si pe partea economica, la capitolul investiţional, business-ul mare american căutând oportunităţi global si regional indiferent de administraţia de la Washington. E posibil ca măsurile fiscale propuse de Biden să apere o parte din corporaţiile americane acasă, dar asta nu înseamnă că ele se mută, ci că diversifică şi mai mult global. Diversificarea şi parţial decuplarea a început deja, în contextul războiului comercial SUA-China. Unde vom resimţi diferenţa e în zona relaţiilor transatlantice: o administraţie Trump 2 îşi va continua foarte probabil stilul abraziv la adresa Uniunii Europene, cu consecinţe politice şi economice, să nu uităm ca noi facem parte din UE ca şi politică comercială. Liderii noştri vor fi din ce în ce mai des în postura de a fi nevoiţi să aleagă. Nu o sa mai meargă cu discursul de anii '90 practicat la noi cu privire la «unitatea Vestului» şi Romania ca «punte», la ultimul capitolul noi oricum trebuind să fim mai puternici şi la Washington şi la Bruxelles, pentru a putea fi intermediari sau brokeri în relaţia transatlantică. Dacă vine Biden, cel puţin în primul an, va exista o curtare reciprocă SUA-UE şi un posibil avans diplomatic spre soluţii comune legate de China si Rusia. Asta nu înseamnă ca vor dispărea tensiunile comerciale sau discuţiile despre „autonomie strategica” in UE, dar atmosfera transatlantică va fi mai bună”, a precizat Radu Magdin.

România nu are ce pierde direct în urma acestor alegeri. Însă pot pierde aliaţii noştri din diferite structuri. Nu-l văd pe Trump decis pentru relaţii mai bune cu UE în al doilea mandat. Iulian Fota, director general al Institutului Diplomatic Român

De asemenea, analistul politic susţine că spre deosebire de precedenta administraţie democrată, venirea lui Biden conducerea Casei Albe ar putea duce la o relaţie şi mai bună între Washington şi Bucureşti. „Relaţia cu România este importantă pentru Pentagon, influent şi sub republicani şi sub democraţi, o diferenţa putând fi resimţită la nivel de Departament de Stat, a cărui amprenta va deveni mai puternică sub Biden. Indiferent cine vine/ rămâne la putere, Romania va avea acces la urechea preşedintelui american: Obama nu l-a primit pe omologul român de doua ori la Casa Alba, Trump a făcut-o; iar Biden ca fost vicepreşedinte american ştie bine România şi regiunea”.

Pe de altă parte, analistul George Rîpă atrage atenţia asupra raportării fiecărui actor la China, Trump fiind un adversar declarat al Beijingului, iar americanii insistând pe teme de securitate cum e cazul 5G. „Adevărata miză a alegerilor o reprezintă însă modul în care lumea liberă va reuşi să ofere un răspuns la ascensiunea Chinei şi la încercarea acesteia de a-şi impune propriul model de societate la nivel global. Beijingul afirmă direct că doreşte să înlocuiască ordinea democrată liberală globală, cu sistemul său politic. Sistemul politic chinez înseamnă milioane de oameni aflaţi în lagăre de muncă, o dictatură modernă care se foloseşte nu doar de frică ci şi de tehnologie pentru a-şi controla cetăţenii”.

Problema vizelor

Fostul ministru de Externe Titus Corlăţean a subliniat faptul că indiferent de numele preşedintelui ales, România va trebui să insiste cu rezolvarea unei probleme care a fost amânată de ultimele administraţii de la Casa Albă – eliminarea vizelor, iar soluţionarea acesteia va reprezenta o dovadă clară a bunelor relaţii româno-americane. „Nu am reuşit să rezolvăm tema sensibilă a vizelor. Noi am contribuit militar concret, cu intelligence, cu soldaţi pe teatre de operaţiuni. E greu de înţeles de ce încă e regimul obligatoriu de vize. E o temă sensibilă pe care aşteptăm rezolvată”.

Nu în ultimul rând, Iulian Fota a mai atras atenţia la un aspect pe care îl crede esenţial în evoluţia Statelor Unite în ceea ce priveşte politica externă: gestionarea conflictului intern. „Securitatea noastră depinde doar de SUA. Dar dacă ne uităm la ei vedem că trebuie să gestioneze conflictul social intern. Sper că viitorul preşedinte va reuşi să calmeze lucrurile. Pentru că dacă au probleme interne, nu ştiu cât de interesat va fi preşedintele de detaliile din politica externă”, a conchis directorul general al Institutului Diplomatic Român.