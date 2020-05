Ana Birchall, noi dezvăluiri despre binomul Dana Gârbovan-Lia Savonea: Cum să se lipsească doamna judecător de pensia de magistrat?

„Din pacate nu este prima data cand se lanseaza, manipulativ, un fake news! Intr-un astfel de context, nu pot sa nu ma intreb care este motivul pentru care doamna judecator refuza sa spuna public cati membri are in realitate Uniunea Judecatorilor din Romania ca sa stie si romanii in numele cui vorbeste! Ca sa nu mai discut cat de moral a fost jocul cu ‘uite demisia, nu-i demisia’, cand doamna s-a aflat in carti pentru functia de ministru al Justitiei... sau cererea de reprimire in profesie solutionata rapid si favorabil cu ajutorul si sprijinul doamnei Savonea... ca totusi cum sa se lipseasca doamna judecator de pensia de magistrat, nu-i asa!?

P.S. Raman la parerea mea ca domnul Valer Dorneanu nu mai are ce cauta in fruntea CCR!”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

Judecătoarea Dana Gîrbovan, propusă anul trecut de PSD pentru funcţia de ministru al Justiţiei, a criticat, la Marius Tucă Show, decizia CEDO în cazul Kovesi, despre care spune că a fost “destul de superficială”.