Ambasada Ucrainei a confirmat discursul preşedintelui Zelenski din Parlamentul României, luni, de la ora 19.00. Evenimentul, aprobat în Parlament

UPDATE: Potrivit News.ro, programul agreat al şedinţei este următorul:

Mesajul preşedintelui ucrainean va avea loc prin videoconferinţă şi va fi asigurată o traducere simultană.

„Voi vorbi eu primul, apoi Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor. Domnul premier este invitat. Încă nu avem o confirmare dacă vine. Are şi domnia sa o intervenţie scurtă şi apoi s-ar putea, în funcţie de timp, să fie schimbată ordinea intervenţiilor. Fiecare are 3 minute, şi apoi domnul Zelenski are 15-20 minute (...) Depinde dacă domnul premier vine sau nu la şedinţă”, a declarat, luni, preşedintele Senatului, Florin Cîţu.