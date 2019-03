Alianţa USR PLUS a depus la ÎCCJ cererea de contestaţie privind decizia BEC

Contestaţia a fost pregătită de o echipa de şase jurişti şi avocaţi din partea celor două partide şi are 18 pagini. Liderul USR, Dan Barna, a precizat că indiferent de decizia Înaltei Curţi, partidul va merge mai departe.



„”Acum o oră am depus o contestaţie, mâine mergem la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie...Decizia de ieri este una abuzivă, o decizie care arată cât de jos a ajuns funcţionarea statului roman şi o parte dintre instituţii. Ceea ce s-a încercat prin decizia BEC este blocarea opţiunii a sute de mii de cetăţeni care au semnat ca USR – PLUS să participe la alegeri. (...) Vom merge mai departe, indiferent de decizia ICCJ în care avem foarte mare încredere. Indiferent de decizie, vom găsi soluţiile pentru ca cetăţenii să poată să îşi exprime votul“, a declarat Dan Barna, citat de News.ro.





Dacian Cioloş a explicat că Alianţa USR PLUS este o „alternativă politică pentru a schimba România în bine, subliniind că singurii care o pot valida sau invalida sunt alegătorii.





„Alianţa 2020 USR PLUS este o alternativă politică pentru a schimba România în bine. Singurii care o pot valida sau invalida sunt alegătorii. Avem încredere că justiţia, aplicând corect legea, va da posibilitatea cetăţenilor să-şi spună cuvântul. Aşa cum am promis încă de la decizia BEC de ieri, nu ne dăm bătuţi şi ne căutăm dreptatea la Înalta Curte. Un preşedinte nu e pus de o procedură, ci de votul membrilor partidului. Despre asta este vorba şi în cazul meu, şi în cazul lui Dan Barna”, a menţionat preşedintele PLUS, Dacian Cioloş.



