Alianţa 2020 USR PLUS, campioana marilor oraşe. Jumătate din reşedinţele de judeţ au taxat partidele tradiţionale

Alianţa a reuşit să se impună atât în „capitale“ de judeţ cu administraţii liberale şi cu un electorat preponderant de dreapta, dar şi în oraşe mari controlate de PSD. În total, alianţa condusă de Dan Barna şi Dacian Cioloş a reuşit să se claseze pe primul loc în 21 de municipii reşedinţă de judeţ, adică exact jumătate din capitalele de judeţ.

Capitala, câştigată fără drept de apel

În primul rând, Alianţa 2020 USR-PLUS a câştigat detaşat în Capitală, 41% dintre voturi fiind direcţionate către această alianţă, în timp ce PSD şi PNL au strâns 17%, respectiv 16%. Practic, partidele tradiţionale au în prezent un scor comun sub cel al Alianţei 2020. Mai mult, formaţiunile conduse de Barna şi Cioloş au câştigat în toate sectoarele, conduse în prezent de primari PSD.USR a repurtat victorii şi în alte capitale de judeţ mari, cum ar fi Cluj-Napoca (42%), Iaşi (37%), Timişoara (41%) şi Constanţa (34%). Toate acestea sunt şi oraşe cu mari universităţi, încă o confirmare a faptului că USR şi PLUS au fost votate majoritar de tineri şi de studenţi.

Olguţa Vasilescu a pierdut Craiova

USR-PLUS au reuşit să se impună chiar şi în Vaslui, oraş dominat de PSD în ultimii 30 de ani, precum şi în Craiova, acolo unde social-demcoraţii, sub atenta conducere a Liei Olguţa Vasilescu, făceau legea. „Este prima dată când o forţă politică nouă, tânără câstigă Craiova. Ni s-a spus că este imposibil, că nu putem să batem PSD aici. Şi am învins. Am luat 35 000 de voturi. Alianţa USR-PLUS va da viitorul primar al Craiovei“, a declarat pentru „Adevărul“, Claudiu Prisnel, deputat USR de Dolj.

Pe de altă parte, liberalii sunt a doua forţă la nivel naţional în ceea ce priveşte victoriile din reşedinteţele de judeţ. Oraşe ca Oradea, Aradul sau Alba Iulia au rămas dominate de liberali. În schimb, social-democraţii au ajuns să fie primii doar în nouă reşedinţe de judeţ, fiind păstrare sub control PSDfiefuri tradiţionale ca Alexandria, Giurgiu sau Buzău.

Lista completă a victoriilor în reşedinţele de judeţ:

USR-PLUS (21): Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Constanţa, Braşov, Craiova, Galaţi, Ploieşti, Sibiu, Piteşti, Bacău, Târgu Mureş, Baia Mare, Buzău, Satu Mare, Vaslui, Zalău, Râmnicu Vâlcea, Târgovişte, Tulcea;

PNL (11): Oradea, Arad, Suceava, Focşani, Alba Iulia, Deva, Bistriţa, Reşiţa, Călăraşi, Piatra Neamţ, Buftea;

PSD (9): Alexandria, Brăila, Giurgiu, Buzău, Slatina, Târgu Jiu, Botoşani, Drobeta Turnu Severin, Slobozia;

UDMR (2) : Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc;

