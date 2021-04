Alexandru Rafila, ironii la adresa Andreei Moldovan: „Pentru dânsa carantina poate fi o soluţie minunată”

Într-o emisiune difuzată duminică de Digi24, Alexandru Rafila, deputat PSD şi reprezentant al României la OMS, a fost chestionat cu privire la afirmaţia Andreei Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, conform căreia o carantinare naţională timp de două săptămâni „ar face minuni”.

Alexandru Rafila a replicat: „Carantina poate să fie o măsură eficientă când sistemul de sănătate este la limită. Nimeni nu şi-o doreşte, dar poate să fie o soluţie”.

Deputatul PSD acuză că Ministerul Sănătăţii nu a făcut nimic timp de trei luni „ca să nu ajungem în această situaţie minunată de a intra în carantină”, iar carantina ar putea fi o soluţie „minunată” pentru Andreea Moldovan, care este o persoană mai „ascetă”.

„Pentru doamna secretar de stat Andreea Moldovan, care e o persoană mai ascetă, carantina poate să fie o soluţie minunată. Însă nu pot să fiu de acord cu inacţiunea Ministerului Sănătăţii din ultimele trei luni. Carantina poate fi necesară, dar nu pot să spun că e minunată, mai ales că Ministerul Sănătăţii şi doamna secretar de stat care spune acest lucru nu au făcut nimic trei luni de zile”, a subliniat Alexandru Rafila.

Acesta a mai spus că el nu ar lua decizia unei carantine naţionale, ci o decizie care să răspundă nevoii de sănătate publică la nivel regional sau local.

„În judeţul Harghita de exemplu, incidenţa este mică. Eu nu am de ce să aplic astfel de măsuri într-un judeţ care nu are cazuri, şi nu are cazuri în mod real”, a spus Rafila.

Deputatul PSD a criticat incoerenţa mesajelor guvernanţilor şi faptul că testarea pentru COVID-19 rămâne la un nivel scăzut.