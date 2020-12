Raluca Roşca, candidat ProRomânia în Diaspora: Statul român are obligaţia de a-i ajuta pe cei 80.000 de copii cu părinţii plecaţi în străinătate

Adevărul: De ce aţi ales ProRomânia?

Raluca Roşca: La momentul acesta, ProRomânia Social-Liberal îmbină politicile sociale şi doctrina liberală, care are la bază apărarea drepturilor şi a libertăţilor omului. Eu aici m-am regăsit. Consider că e extrem de important să venim cu o soluţie concretă pentru românii din diaspora care acum se confruntă cu lipsuri severe. ProRomânia a propus un venit mimin garantat pe timpul crizei. Mulţi români din străinătate au fost forţaţi să semneze contracte abuzive. Un alt obiectiv e crearea de programe, politici, destinate celor 80.000 de copii care rămân singuri în România, după ce părinţii lor pleacă la muncă în străinătate. Statul român are faţă de ei această obligaţie şi are şi resursele necesare pentru a-i ajuta.

Ce v-au spus oamenii în campanie?

Cea mai frecventă întrebare a fost: cum facem să mergem la vot? Oamenii se tem de amenzi, pentru că în unele ţări sunt restricţii de circulaţie. Cel mai important e ca românii să poată vota în siguranţă, să aibă acces la măsurile de prevenţie şi să-şi exercite acest drept în măsura în care o pot face pentur că e un moment-cheie: decidem soarta României pentru următorii patru ani.

Ar trebuie să fie mai multe mandate în diaspora?

Voinţa românilor e să reducem numărul parlamentarilor, însă 4 milioane de români din afara graniţelor au nevoie de o reprezentare pe măsură. E nevoie de un minister al românilor de pretutindeni. E nevoie d eun număr mai mare de parlamnetari pentru diaspora, fără să avem un număr total mai mare de aleşi. În judeţele cu demografie sczută ar trebuie să avem mai puţine mandate.

Ce obiectiv are ProRomânia la alegeri?

Un procent cât mai mare, eventual din două cifre. ProRomânia e pregătită să intre la guvernare.

Cu cine?

Prioritatea ProRomânia e să asigure prin guvernare cele două măsuri anticriză: sprijin financiar pentru persoane fizice şi sprijin pentru companiile afectate de pandemie. Vom vedea cu cine colaborăm în funcţie de rezultatul alegerilor.

Vaccinul anticovid trebuie să fie obligatoriu?

Eu cred cu tărie în respectarea drepturilor omului. Prin urmare, e dreptul oricărui om să aleagă dacă se vaccinează sau nu. Vaccinarea nu poate fi obligatorie, însă e foarte important ca toţi factorii de opinie publică să promoveze informaţii veridice, reale. Să prezentăm importanţa şi beneficiile pe care vaccinul le va avea. E important să fie făcută publică prioritatea persoanelor care urmează să fie vaccinate.

Care e primul proiect de lege pe care îl veţi propune în Parlament?

Garantarea de venit minim pe timpul crizei şi asistenţa juridică destinată românilor din diaspora.