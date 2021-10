Şoşoacă, mesaj pentru Cîţu: „Dacă sunteţi Superman, eu sunt Xena, prinţesa războinică”

„Domnule Cîţu, aţi spus că 70% din populaţia României, care evident este nevaccinată, este proastă. Va anunţ că sunteţi prim-ministrul unei ţări formată din proşti, în care, parafrazându-l pe Caragiale, sunteţi cel dintâi. Am venit să vă expun câteva din doleanţele celor peste 60.000 de oameni care au ieşit sâmbătă numai în Bucureşti şi imediat aţi chemat chestorii că să va apere de o femeie.

Păi nu eraţi dumneavoastră Superman? Dacă dumneavoastră sunteţi Superman, eu sunt Xena, prinţesa războinică. Numai că eu am mai multe şanse să fiu Xena decât dumneavoastră Superman. Mai mult decât atât, lipseşte cineva. Este autorul moral al tuturor crimelor, care comandă România şi o conduce. Criminalul şef, Raed Arafat, trebuie să dispară. Voi sunteţi cei care aţi omorât oamenii, i-aţi aruncat în saci. Am fost întrebată de ce nu am mai adus sacul. Când o să aduc sacul următoarea dată, sper să nu mai fie cazul, va bag în el şi trag fermoarul. Să vă arunc la coşul istoriei”, a transmis Diana Şoşoacă de la tribuna Parlamentului.

Social-democraţii au adus în faţa sălii de plen a Camerei Deputaţilor, înainte de votarea moţiunii de cenzură de marţi, o machetă a lui Superman. PSD l-au ironizat astfel pe Florin Cîţu, care, în luna septembrie, a publicat pe contul personal de Instagram un videoclip din filmul „Superman Returns”, în care faţa actorului a fost înlocuită de cea a premierului.

Camera Deputaţilor şi Senatul votează, în plenul reunit de marţi, moţiunea de cenzură a PSD intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor! Jos Guvernul Cîţu!”. Pentru ca Executivul să fie demis,sunt necesare 234 de voturi în favoarea moţiunii.

Liderii PSD, USR şi AUR au anunţat că vor vota moţiunea, iar cele trei partide ar aduna împreună aproximativ 280 de voturi. În schimb, premierul şi preşedintele PNL Florin Cîţu a anunţat că niciun parlamentar liberal nu va vota moţiunea, deşi aleşii formaţiunii vor fi prezenţi în bănci.