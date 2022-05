Şeful Statului Major al Apărării este de părere că ne pregătim de un conflict de lungă durată, de uzură

"În acest moment se pare că am intrat într-o nouă fază, în care Federaţia Rusă şi-a revizuit, cel puţin pentru moment, obiectivele şi se concentrează în zonele din estul Ucrainei, dar nu o vedem capabilă să îşi îndeplinească nici măcar aceste obiective. Probabil la nivel de intenţie vizează şi alte zone din Ucraina, dar luptele sunt concentrate în acest moment în estul Ucrainei. Părerea mea este că ne pregătim pentru un conflict lung, un conflict de uzură, că vor fi probleme în regiune pentru o lungă perioadă de timp şi că, pe măsură ce sancţiunile vor afecta economia rusă vor începe probleme la care trebuie să răspundem din punct de vedere economic şi informaţional în întreg spaţiul european”, a afirmat Daniel Petrecu, la Antena 3.

Generalul a precizat că este foarte greu de estimat cât ar mai putea să dureze conflictul militar din Ucraina, deoarece "orice război este, în primul rând, o confruntare a voinţelor între beligeranţi". Petrescu a mai adăugat că scopul iniţial al ruşilor a fost schimbarea regimului de la Kiev şi să aibă în stăpânire o suprafaţă cât mai mare din Ucraina, relatează news.ro.

În acest moment, generalul consideră că Rusia şi-a supraestimat capacităţile de luptă şi a subestimat capacitatea de răspuns a ucrainenilor, dar şi a comunităţii internaţionale. "E foarte greu în secolul XXI în Europa să susţii un război de agresiune”, afirmă Daniel Petrescu.

Legat de încadrarea rezerviştilor militari, Petrescu a declarat că este un proiect pe care Armata Română în are în plan de mai multă vreme.

"Şi chestiunea privind rezerviştii voluntari şi chestiunea privind programele de înzestrare sunt legate de modul în care am proiectat construcţia structurii de forţe a Armatei României până în anul 2040. În perioada pandemiei am avut timp să gândim mai mult şi să planificăm, am făcut un proces de analiză strategică a apărării, am ieşit şi am prezentat în CSAT un program - Armata României 2040 – în care am etapizat mai multe obiective. Nu am prevăzut atunci atacul din Ucraina, dar aceste obiective rămân valabile, probabil trebuie să grăbim un pic modul în care trece la îndeplinirea acestora, pentru că avem nevoie de o armată bine dotată, bine instruită şi o armată bine încadrată”, a afirmat generalul Daniel Petrescu.